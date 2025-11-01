BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Cope je 0.0003459 USD. Sledujte aktualizace cen COPE v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend COPE.

Více informací o COPE

Informace o ceně COPE

Co je to COPE

Tokenomika pro COPE

Předpověď cen COPE

Historie COPE

Průvodce nákupem (COPE)

Převodník COPE na fiat měnu

COPE Spot

Logo Cope

Kurz Cope(COPE)

Aktuální cena 1 COPE na USD

$0.0003459
$0.0003459$0.0003459
-13.04%1D
USD
Graf aktuální ceny Cope (COPE)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 15:32:42 (UTC+8)

Informace o ceně Cope (COPE) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.000306
$ 0.000306$ 0.000306
Nejnižší za 24 h
$ 0.0004268
$ 0.0004268$ 0.0004268
Nejvyšší za 24 h

$ 0.000306
$ 0.000306$ 0.000306

$ 0.0004268
$ 0.0004268$ 0.0004268

--
----

--
----

-0.21%

-13.04%

-33.87%

-33.87%

Cena Cope (COPE) v reálném čase je $ 0.0003459. Za posledních 24 hodin se COPE obchodoval v rozmezí od minima $ 0.000306 do maxima $ 0.0004268, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena COPE v historii je --, zatímco nejnižší cena v historii je --.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena COPE se za poslední hodinu změnila o -0.21%, za 24 hodin o -13.04% a za posledních 7 dní o -33.87%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Cope (COPE)

--
----

$ 53.73K
$ 53.73K$ 53.73K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

Aktuální tržní kapitalizace Cope je --, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 53.73K. Objem v oběhu COPE je --, přičemž celková zásoba je --. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je --.

Historie cen v USD pro Cope (COPE)

Sledujte změny cen Cope pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.000051869-13.04%
30 dní$ -0.0017367-83.40%
60 dní$ -0.0041311-92.28%
90 dní$ -0.0011541-76.94%
Změna ceny Cope dnes

Dnes zaznamenal COPE změnu o $ -0.000051869 (-13.04%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Cope za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.0017367 (-83.40%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Cope za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u COPE ke změně o $ -0.0041311 (-92.28%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Cope za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ -0.0011541 (-76.94%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Cope (COPE)?

Podívejte se na stránku Historie cen Cope.

Co je Cope (COPE)

Cope originates from the internet self-deprecating meme “cope,” leveraging self-mockery and KOL promotion to generate attention.

Cope je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Cope investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu COPEa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Cope na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Cope a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Cope (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Cope (COPE) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Cope (COPE) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Cope.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Cope!

Tokenomika pro Cope (COPE)

Pochopení tokenomiky Cope (COPE) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu COPE hned teď!

Jak nakupovat Cope (COPE)

Snažíte se zjistit, jak koupit Cope? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Cope podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

COPE na místní měny

1 Cope(COPE) na VND
9.1023585
1 Cope(COPE) na AUD
A$0.000525768
1 Cope(COPE) na GBP
0.000262884
1 Cope(COPE) na EUR
0.000297474
1 Cope(COPE) na USD
$0.0003459
1 Cope(COPE) na MYR
RM0.001449321
1 Cope(COPE) na TRY
0.014538177
1 Cope(COPE) na JPY
¥0.0532686
1 Cope(COPE) na ARS
ARS$0.496269648
1 Cope(COPE) na RUB
0.027806901
1 Cope(COPE) na INR
0.030705543
1 Cope(COPE) na IDR
Rp5.764997694
1 Cope(COPE) na PHP
0.020300871
1 Cope(COPE) na EGP
￡E.0.016288431
1 Cope(COPE) na BRL
R$0.001857483
1 Cope(COPE) na CAD
C$0.00048426
1 Cope(COPE) na BDT
0.042310488
1 Cope(COPE) na NGN
0.499853172
1 Cope(COPE) na COP
$1.330383285
1 Cope(COPE) na ZAR
R.0.006001365
1 Cope(COPE) na UAH
0.014510505
1 Cope(COPE) na TZS
T.Sh.0.847793982
1 Cope(COPE) na VES
Bs0.0764439
1 Cope(COPE) na CLP
$0.3258378
1 Cope(COPE) na PKR
Rs0.09768216
1 Cope(COPE) na KZT
0.182628282
1 Cope(COPE) na THB
฿0.011144898
1 Cope(COPE) na TWD
NT$0.010650261
1 Cope(COPE) na AED
د.إ0.001269453
1 Cope(COPE) na CHF
Fr0.00027672
1 Cope(COPE) na HKD
HK$0.002687643
1 Cope(COPE) na AMD
֏0.131919342
1 Cope(COPE) na MAD
.د.م0.003192657
1 Cope(COPE) na MXN
$0.006419904
1 Cope(COPE) na SAR
ريال0.001297125
1 Cope(COPE) na ETB
Br0.053140617
1 Cope(COPE) na KES
KSh0.044565756
1 Cope(COPE) na JOD
د.أ0.0002452431
1 Cope(COPE) na PLN
0.001272912
1 Cope(COPE) na RON
лв0.001525419
1 Cope(COPE) na SEK
kr0.003279132
1 Cope(COPE) na BGN
лв0.000581112
1 Cope(COPE) na HUF
Ft0.116384973
1 Cope(COPE) na CZK
0.007295031
1 Cope(COPE) na KWD
د.ك0.0001058454
1 Cope(COPE) na ILS
0.001124175
1 Cope(COPE) na BOB
Bs0.002390169
1 Cope(COPE) na AZN
0.00058803
1 Cope(COPE) na TJS
SM0.003175362
1 Cope(COPE) na GEL
0.000937389
1 Cope(COPE) na AOA
Kz0.317048481
1 Cope(COPE) na BHD
.د.ب0.0001297125
1 Cope(COPE) na BMD
$0.0003459
1 Cope(COPE) na DKK
kr0.002237973
1 Cope(COPE) na HNL
L0.009069498
1 Cope(COPE) na MUR
0.015821466
1 Cope(COPE) na NAD
$0.005980611
1 Cope(COPE) na NOK
kr0.003500508
1 Cope(COPE) na NZD
$0.000601866
1 Cope(COPE) na PAB
B/.0.0003459
1 Cope(COPE) na PGK
K0.00145278
1 Cope(COPE) na QAR
ر.ق0.001255617
1 Cope(COPE) na RSD
дин.0.035136522
1 Cope(COPE) na UZS
soʻm4.117856484
1 Cope(COPE) na ALL
L0.028879191
1 Cope(COPE) na ANG
ƒ0.000619161
1 Cope(COPE) na AWG
ƒ0.000619161
1 Cope(COPE) na BBD
$0.0006918
1 Cope(COPE) na BAM
KM0.000581112
1 Cope(COPE) na BIF
Fr1.0110657
1 Cope(COPE) na BND
$0.000446211
1 Cope(COPE) na BSD
$0.0003459
1 Cope(COPE) na JMD
$0.055361295
1 Cope(COPE) na KHR
1.3836
1 Cope(COPE) na KMF
Fr0.1473534
1 Cope(COPE) na LAK
7.519565067
1 Cope(COPE) na LKR
රු0.105008322
1 Cope(COPE) na MDL
L0.005869923
1 Cope(COPE) na MGA
Ar1.55111937
1 Cope(COPE) na MOP
P0.002770659
1 Cope(COPE) na MVR
0.00529227
1 Cope(COPE) na MWK
MK0.59844159
1 Cope(COPE) na MZN
MT0.02210301
1 Cope(COPE) na NPR
रु0.048924096
1 Cope(COPE) na PYG
2.4531228
1 Cope(COPE) na RWF
Fr0.5025927
1 Cope(COPE) na SBD
$0.002846757
1 Cope(COPE) na SCR
0.004724994
1 Cope(COPE) na SRD
$0.01331715
1 Cope(COPE) na SVC
$0.003026625
1 Cope(COPE) na SZL
L0.005980611
1 Cope(COPE) na TMT
m0.00121065
1 Cope(COPE) na TND
د.ت0.0010183296
1 Cope(COPE) na TTD
$0.002341743
1 Cope(COPE) na UGX
Sh1.2009648
1 Cope(COPE) na XAF
Fr0.1954335
1 Cope(COPE) na XCD
$0.00093393
1 Cope(COPE) na XOF
Fr0.1954335
1 Cope(COPE) na XPF
Fr0.0352818
1 Cope(COPE) na BWP
P0.004631601
1 Cope(COPE) na BZD
$0.000695259
1 Cope(COPE) na CVE
$0.032877795
1 Cope(COPE) na DJF
Fr0.0612243
1 Cope(COPE) na DOP
$0.022158354
1 Cope(COPE) na DZD
د.ج0.044956623
1 Cope(COPE) na FJD
$0.000781734
1 Cope(COPE) na GNF
Fr2.981658
1 Cope(COPE) na GTQ
Q0.002642676
1 Cope(COPE) na GYD
$0.072438378
1 Cope(COPE) na ISK
kr0.0428916

Zdroj Cope

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Cope, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Cope

Jakou hodnotu má dnes Cope (COPE)?
Aktuální cena COPE v USD je 0.0003459 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena COPE v USD?
Aktuální cena COPE v USD je $ 0.0003459. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Cope?
Tržní kapitalizace COPE je -- USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem COPE v oběhu?
Objem COPE v oběhu je -- USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) COPE?
COPE dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) -- USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) COPE?
COPE dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) -- USD.
Jaký je objem obchodování COPE?
Aktuální 24hodinový objem obchodování COPE je $ 53.73K USD.
Dosáhne COPE letos vyšší ceny?
COPE může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenCOPE, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se Cope (COPE)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

