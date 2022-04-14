Tokenomika pro Calgo (CLGO)
Informace o Calgo (CLGO)
The Calgo token is designed to synergize with the Calgo App, which brings premium hedge fund and trading firm strategies to everyday retail investors in the crypto space. As an alternative to yield farming, the app offers a custodial platform that generates profits by exploiting unique inefficiencies inherent in the crypto market.
Calgo (CLGO): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Calgo (CLGO), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Calgo (CLGO): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Calgo (CLGO) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů CLGO, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu CLGO, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro CLGO rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuCLGO!
Historie cen pro Calgo (CLGO)
Analýza historie cen CLGO pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.
