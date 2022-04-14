Tokenomika pro Just a chill guy (CHILLGUY)

Zjistěte klíčové informace o Just a chill guy (CHILLGUY), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Just a chill guy (CHILLGUY)

Just a chill guy is a meme coin on the Solana chain.

Oficiální webové stránky:
https://www.chillguy.io/
Block Explorer:
https://solscan.io/token/Df6yfrKC8kZE3KNkrHERKzAetSxbrWeniQfyJY4Jpump

Just a chill guy (CHILLGUY): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Just a chill guy (CHILLGUY), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 60.49M
$ 60.49M$ 60.49M
Celkový objem:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 999.95M
$ 999.95M$ 999.95M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 60.49M
$ 60.49M$ 60.49M
Historické maximum:
$ 0.6985
$ 0.6985$ 0.6985
Historické minimum:
$ 0.01784659462823309
$ 0.01784659462823309$ 0.01784659462823309
Aktuální cena:
$ 0.06049
$ 0.06049$ 0.06049

Hloubková struktura tokenu Just a chill guy (CHILLGUY)

Pronikněte hlouběji do způsobu vydávání, alokace a odblokování tokenů CHILLGUY. V této části jsou zdůrazněny klíčové aspekty ekonomické struktury tokenu: utilita, pobídky a nabytí.

Overview

Just a chill guy (CHILLGUY) is a memecoin inspired by the viral Chill Guy meme, featuring a relaxed, anthropomorphic dog. The project is community-centric, aiming to foster a culture of calm and humor in the crypto space. Below is a detailed breakdown of its token economics, including issuance, allocation, usage, incentives, locking, and unlocking mechanisms.

Issuance Mechanism

  • Initial Coin Offering (ICO): The largest portion of tokens (33%) was distributed during the ICO phase, providing immediate liquidity and broad initial distribution.
  • Progressive Unlocking: The remaining tokens are released in phases, following a linear or staggered schedule from mid-2025 to mid-2029, ensuring a gradual increase in circulating supply and minimizing the risk of sudden market shocks.

Allocation Mechanism

CategoryAllocation (%)Description
Initial Coin Offering (ICO)33Immediate distribution to public participants during the ICO
Community & Ecosystem Initiatives24For ecosystem growth, community rewards, and development
Team20Vested to incentivize long-term commitment from core contributors
Existing Investors13Gradually vested to early backers/private sale participants
Liquidity & Exchanges2.6Reserved for exchange listings and liquidity provision
Ecosystem Fund2.4For partnerships, grants, and ecosystem support
Livestreaming3Marketing and platform promotion activities
Foundation2For long-term sustainability and project management

Usage and Incentive Mechanism

  • Primary Use: CHILLGUY is primarily a memecoin, designed for holding, trading, and community engagement. There is no evidence of additional utility such as staking, governance, or protocol fees.
  • Incentives: The allocation to community and ecosystem initiatives (24%) suggests ongoing rewards, airdrops, or grants to incentivize participation and growth. However, there is no explicit mechanism for earning fees, dividends, or staking rewards.

Locking Mechanism

  • Vesting Schedules: Team and existing investor allocations are subject to standard vesting periods, which are designed to prevent large token dumps and align long-term interests.
  • Foundation and Ecosystem Funds: These are locked and released gradually to ensure responsible management and sustained project development.

Unlocking Time

  • Timeline: Token unlocking occurs progressively from July 2025 through July 2029.
  • Linear/Staggered Release: The percentage of unlocked tokens increases steadily over this period, with 100% of the supply unlocked by mid-2029.
  • Immediate Unlock: The ICO allocation (33%) was made available immediately at launch, while other categories follow the vesting schedule.

Summary Table: Token Allocation and Unlocking

CategoryAllocation (%)Unlocking ScheduleNotes
Initial Coin Offering (ICO)33ImmediateLargest initial distribution
Community & Ecosystem Initiatives24Gradual (2025-2029)For rewards, growth, and development
Team20Gradual (2025-2029)Standard vesting to prevent dumps
Existing Investors13Gradual (2025-2029)Vested to align with long-term interests
Liquidity & Exchanges2.6As neededFor exchange listings and liquidity
Ecosystem Fund2.4Gradual (2025-2029)For partnerships and grants
Livestreaming3As neededFor marketing and platform promotion
Foundation2Gradual (2025-2029)For sustainability and management

Implications and Analysis

  • Stability and Growth: The vesting and gradual unlocking mechanisms are designed to foster long-term stability, prevent sudden supply shocks, and incentivize ongoing participation.
  • Community Focus: A significant portion of tokens is reserved for community and ecosystem initiatives, highlighting the project's emphasis on organic growth and engagement.
  • Limited Utility: As a memecoin, CHILLGUY's primary value proposition is its cultural and community appeal rather than technical or financial utility.

Limitations

  • No Explicit Staking or Governance: There is no evidence of staking, governance, or protocol fee mechanisms.
  • Speculative Nature: As with most memecoins, the value and utility are largely driven by community sentiment and viral appeal rather than intrinsic utility.

Conclusion

Just a chill guy (CHILLGUY) employs a classic memecoin tokenomics model with a strong focus on community, gradual unlocking, and long-term alignment of interests. The structured vesting and allocation mechanisms are designed to support sustainable growth, while the lack of advanced utility features positions it firmly as a speculative, community-driven asset.

Tokenomika Just a chill guy (CHILLGUY): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Just a chill guy (CHILLGUY) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů CHILLGUY, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu CHILLGUY, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro CHILLGUY rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuCHILLGUY!

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.