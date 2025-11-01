BurzaDEX+
Dnešní aktuální cena Tradoor je 2.4091 USD. Sledujte aktualizace cen TRADOOR v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend TRADOOR.Dnešní aktuální cena Tradoor je 2.4091 USD. Sledujte aktualizace cen TRADOOR v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend TRADOOR.

Více informací o TRADOOR

Informace o ceně TRADOOR

Co je to TRADOOR

Bílá kniha pro TRADOOR

Oficiální webové stránky TRADOOR

Tokenomika pro TRADOOR

Předpověď cen TRADOOR

Historie TRADOOR

Průvodce nákupem (TRADOOR)

Převodník TRADOOR na fiat měnu

TRADOOR Spot

TRADOOR USDT-M Futures

Pre-market

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Tradoor

Kurz Tradoor(TRADOOR)

Aktuální cena 1 TRADOOR na USD

-1.31%1D
USD
Graf aktuální ceny Tradoor (TRADOOR)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 16:25:05 (UTC+8)

Informace o ceně Tradoor (TRADOOR) (USD)

24hodinová změna ceny:
Nejnižší za 24 h
Nejvyšší za 24 h

-5.40%

-1.31%

-6.93%

-6.93%

Cena Tradoor (TRADOOR) v reálném čase je $ 2.4091. Za posledních 24 hodin se TRADOOR obchodoval v rozmezí od minima $ 2.2866 do maxima $ 2.7075, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena TRADOOR v historii je --, zatímco nejnižší cena v historii je --.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena TRADOOR se za poslední hodinu změnila o -5.40%, za 24 hodin o -1.31% a za posledních 7 dní o -6.93%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Tradoor (TRADOOR)

BSC

Aktuální tržní kapitalizace Tradoor je --, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 88.99K. Objem v oběhu TRADOOR je --, přičemž celková zásoba je 60000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 144.55M.

Historie cen v USD pro Tradoor (TRADOOR)

Sledujte změny cen Tradoor pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.031978-1.31%
30 dní$ +0.0978+4.23%
60 dní$ +2.3091+2,309.10%
90 dní$ +2.3091+2,309.10%
Změna ceny Tradoor dnes

Dnes zaznamenal TRADOOR změnu o $ -0.031978 (-1.31%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Tradoor za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ +0.0978 (+4.23%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Tradoor za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u TRADOOR ke změně o $ +2.3091 (+2,309.10%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Tradoor za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ +2.3091 (+2,309.10%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Tradoor (TRADOOR)?

Podívejte se na stránku Historie cen Tradoor.

Co je Tradoor (TRADOOR)

Tradoor is the fastest and friendliest way to trade Options and Perps on web, mobile, and Telegram. Get started with less money upfront, and enjoy private, one-tap trades, with no hidden costs.

Tradoor je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Tradoor investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu TRADOORa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Tradoor na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Tradoor a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Tradoor (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Tradoor (TRADOOR) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Tradoor (TRADOOR) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Tradoor.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Tradoor!

Tokenomika pro Tradoor (TRADOOR)

Pochopení tokenomiky Tradoor (TRADOOR) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu TRADOOR hned teď!

Jak nakupovat Tradoor (TRADOOR)

Snažíte se zjistit, jak koupit Tradoor? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Tradoor podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

TRADOOR na místní měny

1 Tradoor(TRADOOR) na VND
63,395.4665
1 Tradoor(TRADOOR) na AUD
A$3.661832
1 Tradoor(TRADOOR) na GBP
1.830916
1 Tradoor(TRADOOR) na EUR
2.071826
1 Tradoor(TRADOOR) na USD
$2.4091
1 Tradoor(TRADOOR) na MYR
RM10.094129
1 Tradoor(TRADOOR) na TRY
101.254473
1 Tradoor(TRADOOR) na JPY
¥368.5923
1 Tradoor(TRADOOR) na ARS
ARS$3,456.383952
1 Tradoor(TRADOOR) na RUB
193.667549
1 Tradoor(TRADOOR) na INR
213.855807
1 Tradoor(TRADOOR) na IDR
Rp40,151.650606
1 Tradoor(TRADOOR) na PHP
141.390079
1 Tradoor(TRADOOR) na EGP
￡E.113.444519
1 Tradoor(TRADOOR) na BRL
R$12.936867
1 Tradoor(TRADOOR) na CAD
C$3.37274
1 Tradoor(TRADOOR) na BDT
294.681112
1 Tradoor(TRADOOR) na NGN
3,481.342228
1 Tradoor(TRADOOR) na COP
$9,265.759965
1 Tradoor(TRADOOR) na ZAR
R.41.846067
1 Tradoor(TRADOOR) na UAH
101.061745
1 Tradoor(TRADOOR) na TZS
T.Sh.5,904.655918
1 Tradoor(TRADOOR) na VES
Bs532.4111
1 Tradoor(TRADOOR) na CLP
$2,269.3722
1 Tradoor(TRADOOR) na PKR
Rs680.32984
1 Tradoor(TRADOOR) na KZT
1,271.956618
1 Tradoor(TRADOOR) na THB
฿77.621202
1 Tradoor(TRADOOR) na TWD
NT$74.176189
1 Tradoor(TRADOOR) na AED
د.إ8.841397
1 Tradoor(TRADOOR) na CHF
Fr1.92728
1 Tradoor(TRADOOR) na HKD
HK$18.718707
1 Tradoor(TRADOOR) na AMD
֏918.782558
1 Tradoor(TRADOOR) na MAD
.د.م22.235993
1 Tradoor(TRADOOR) na MXN
$44.712896
1 Tradoor(TRADOOR) na SAR
ريال9.034125
1 Tradoor(TRADOOR) na ETB
Br370.110033
1 Tradoor(TRADOOR) na KES
KSh310.388444
1 Tradoor(TRADOOR) na JOD
د.أ1.7080519
1 Tradoor(TRADOOR) na PLN
8.865488
1 Tradoor(TRADOOR) na RON
лв10.624131
1 Tradoor(TRADOOR) na SEK
kr22.838268
1 Tradoor(TRADOOR) na BGN
лв4.047288
1 Tradoor(TRADOOR) na HUF
Ft810.589877
1 Tradoor(TRADOOR) na CZK
50.807919
1 Tradoor(TRADOOR) na KWD
د.ك0.7371846
1 Tradoor(TRADOOR) na ILS
7.829575
1 Tradoor(TRADOOR) na BOB
Bs16.646881
1 Tradoor(TRADOOR) na AZN
4.09547
1 Tradoor(TRADOOR) na TJS
SM22.115538
1 Tradoor(TRADOOR) na GEL
6.528661
1 Tradoor(TRADOOR) na AOA
Kz2,208.156969
1 Tradoor(TRADOOR) na BHD
.د.ب0.9034125
1 Tradoor(TRADOOR) na BMD
$2.4091
1 Tradoor(TRADOOR) na DKK
kr15.586877
1 Tradoor(TRADOOR) na HNL
L63.166602
1 Tradoor(TRADOOR) na MUR
110.192234
1 Tradoor(TRADOOR) na NAD
$41.653339
1 Tradoor(TRADOOR) na NOK
kr24.380092
1 Tradoor(TRADOOR) na NZD
$4.191834
1 Tradoor(TRADOOR) na PAB
B/.2.4091
1 Tradoor(TRADOOR) na PGK
K10.11822
1 Tradoor(TRADOOR) na QAR
ر.ق8.745033
1 Tradoor(TRADOOR) na RSD
дин.244.716378
1 Tradoor(TRADOOR) na UZS
soʻm28,679.757316
1 Tradoor(TRADOOR) na ALL
L201.135759
1 Tradoor(TRADOOR) na ANG
ƒ4.312289
1 Tradoor(TRADOOR) na AWG
ƒ4.312289
1 Tradoor(TRADOOR) na BBD
$4.8182
1 Tradoor(TRADOOR) na BAM
KM4.047288
1 Tradoor(TRADOOR) na BIF
Fr7,041.7993
1 Tradoor(TRADOOR) na BND
$3.107739
1 Tradoor(TRADOOR) na BSD
$2.4091
1 Tradoor(TRADOOR) na JMD
$385.576455
1 Tradoor(TRADOOR) na KHR
9,636.4
1 Tradoor(TRADOOR) na KMF
Fr1,026.2766
1 Tradoor(TRADOOR) na LAK
52,371.738083
1 Tradoor(TRADOOR) na LKR
රු731.354578
1 Tradoor(TRADOOR) na MDL
L40.882427
1 Tradoor(TRADOOR) na MGA
Ar10,803.12713
1 Tradoor(TRADOOR) na MOP
P19.296891
1 Tradoor(TRADOOR) na MVR
36.85923
1 Tradoor(TRADOOR) na MWK
MK4,167.98391
1 Tradoor(TRADOOR) na MZN
MT153.94149
1 Tradoor(TRADOOR) na NPR
रु340.743104
1 Tradoor(TRADOOR) na PYG
17,085.3372
1 Tradoor(TRADOOR) na RWF
Fr3,500.4223
1 Tradoor(TRADOOR) na SBD
$19.826893
1 Tradoor(TRADOOR) na SCR
32.908306
1 Tradoor(TRADOOR) na SRD
$92.75035
1 Tradoor(TRADOOR) na SVC
$21.079625
1 Tradoor(TRADOOR) na SZL
L41.653339
1 Tradoor(TRADOOR) na TMT
m8.43185
1 Tradoor(TRADOOR) na TND
د.ت7.0923904
1 Tradoor(TRADOOR) na TTD
$16.309607
1 Tradoor(TRADOOR) na UGX
Sh8,364.3952
1 Tradoor(TRADOOR) na XAF
Fr1,361.1415
1 Tradoor(TRADOOR) na XCD
$6.50457
1 Tradoor(TRADOOR) na XOF
Fr1,361.1415
1 Tradoor(TRADOOR) na XPF
Fr245.7282
1 Tradoor(TRADOOR) na BWP
P32.257849
1 Tradoor(TRADOOR) na BZD
$4.842291
1 Tradoor(TRADOOR) na CVE
$228.984955
1 Tradoor(TRADOOR) na DJF
Fr426.4107
1 Tradoor(TRADOOR) na DOP
$154.326946
1 Tradoor(TRADOOR) na DZD
د.ج313.110727
1 Tradoor(TRADOOR) na FJD
$5.444566
1 Tradoor(TRADOOR) na GNF
Fr20,766.442
1 Tradoor(TRADOOR) na GTQ
Q18.405524
1 Tradoor(TRADOOR) na GYD
$504.513722
1 Tradoor(TRADOOR) na ISK
kr298.7284

Zdroj Tradoor

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Tradoor, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka Tradoor
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Tradoor

Jakou hodnotu má dnes Tradoor (TRADOOR)?
Aktuální cena TRADOOR v USD je 2.4091 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena TRADOOR v USD?
Aktuální cena TRADOOR v USD je $ 2.4091. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Tradoor?
Tržní kapitalizace TRADOOR je -- USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem TRADOOR v oběhu?
Objem TRADOOR v oběhu je -- USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) TRADOOR?
TRADOOR dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) -- USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) TRADOOR?
TRADOOR dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) -- USD.
Jaký je objem obchodování TRADOOR?
Aktuální 24hodinový objem obchodování TRADOOR je $ 88.99K USD.
Dosáhne TRADOOR letos vyšší ceny?
TRADOOR může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenTRADOOR, kde najdete podrobnější analýzu.
Důležité novinky z odvětví týkající se Tradoor (TRADOOR)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

Kalkulačka pro převod TRADOOR na USD

Částka

TRADOOR
TRADOOR
USD
USD

1 TRADOOR = 2.4091 USD

Obchodujte TRADOOR

TRADOOR/USDT
$2.4091
$2.4091$2.4091
-1.31%

Přidejte se k MEXC hned

-- poplatek za spot pro makery, -- poplatek za spot pro takery
-- poplatek za futures pro makery, -- poplatek za futures pro takery

