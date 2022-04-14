Tokenomika pro Capverse (CAP)

Zjistěte klíčové informace o Capverse (CAP), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Capverse (CAP)

Capverse is a unique game combining “Play-to-earn” and “”Invite-to-earn” that focuses on raising and battling digital pets in an Intergalactic background.

Oficiální webové stránky:
https://capverse.game/
Bílá kniha:
https://capverse.gitbook.io/capverse-game
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x5cc81ea325e9ff9d496f4997750b8f6667f1c63c

Capverse (CAP): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Capverse (CAP), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Celkový objem:
$ 200.00M
$ 200.00M$ 200.00M
Objem v oběhu:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 13.09M
$ 13.09M$ 13.09M
Historické maximum:
$ 0.85296
$ 0.85296$ 0.85296
Historické minimum:
$ 0.016317247952418467
$ 0.016317247952418467$ 0.016317247952418467
Aktuální cena:
$ 0.06545
$ 0.06545$ 0.06545

Tokenomika Capverse (CAP): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Capverse (CAP) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů CAP, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu CAP, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro CAP rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuCAP!

Jak nakupovat CAP

Chtěli byste si přidat Capverse (CAP) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu CAP, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Capverse (CAP)

Analýza historie cen CAP pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny CAP

Chcete vědět, kam může CAP zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen CAP kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

