Dnešní aktuální cena Boom je 0.0263 USD. Sledujte aktualizace cen BOOM v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend BOOM.

Více informací o BOOM

Informace o ceně BOOM

Co je to BOOM

Bílá kniha pro BOOM

Oficiální webové stránky BOOM

Tokenomika pro BOOM

Předpověď cen BOOM

Historie BOOM

Průvodce nákupem (BOOM)

Převodník BOOM na fiat měnu

BOOM Spot

BOOM USDT-M Futures

Pre-market

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Boom

Kurz Boom(BOOM)

Aktuální cena 1 BOOM na USD

$0.0263
$0.0263
+4.22%1D
USD
Graf aktuální ceny Boom (BOOM)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:43:14 (UTC+8)

Informace o ceně Boom (BOOM) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.024038
$ 0.024038
Nejnižší za 24 h
$ 0.026844
$ 0.026844
Nejvyšší za 24 h

$ 0.024038
$ 0.024038

$ 0.026844
$ 0.026844

$ 0.10212728909564246
$ 0.10212728909564246

$ 0.006827737632749464
$ 0.006827737632749464

+0.68%

+4.22%

+39.46%

+39.46%

Cena Boom (BOOM) v reálném čase je $ 0.0263. Za posledních 24 hodin se BOOM obchodoval v rozmezí od minima $ 0.024038 do maxima $ 0.026844, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena BOOM v historii je $ 0.10212728909564246, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.006827737632749464.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena BOOM se za poslední hodinu změnila o +0.68%, za 24 hodin o +4.22% a za posledních 7 dní o +39.46%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Boom (BOOM)

No.1320

$ 6.46M
$ 6.46M

$ 722.34K
$ 722.34K

$ 26.30M
$ 26.30M

245.72M
245.72M

1,000,000,000
1,000,000,000

999,991,074.861864
999,991,074.861864

24.57%

BSC

Aktuální tržní kapitalizace Boom je $ 6.46M, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 722.34K. Objem v oběhu BOOM je 245.72M, přičemž celková zásoba je 999991074.861864. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 26.30M.

Historie cen v USD pro Boom (BOOM)

Sledujte změny cen Boom pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.00106492+4.22%
30 dní$ +0.018299+228.70%
60 dní$ +0.01709+185.55%
90 dní$ +0.01459+124.59%
Změna ceny Boom dnes

Dnes zaznamenal BOOM změnu o $ +0.00106492 (+4.22%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Boom za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ +0.018299 (+228.70%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Boom za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u BOOM ke změně o $ +0.01709 (+185.55%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Boom za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ +0.01459 (+124.59%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Boom (BOOM)?

Podívejte se na stránku Historie cen Boom.

Co je Boom (BOOM)

Boom is the pioneer AI-powered data incentive layer designed to bridge the gap between off-chain activity and on-chain economies. Evolving from GamerBoom, the platform now supports not just gaming, but also social networks, real-world assets (RWA), and internet-scale capital markets through intelligent, decentralized data infrastructure.

Boom je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Boom investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu BOOMa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Boom na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Boom a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Boom (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Boom (BOOM) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Boom (BOOM) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Boom.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Boom!

Tokenomika pro Boom (BOOM)

Pochopení tokenomiky Boom (BOOM) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu BOOM hned teď!

Jak nakupovat Boom (BOOM)

Snažíte se zjistit, jak koupit Boom? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Boom podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

Zdroj Boom

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Boom, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka Boom
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Boom

Jakou hodnotu má dnes Boom (BOOM)?
Aktuální cena BOOM v USD je 0.0263 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena BOOM v USD?
Aktuální cena BOOM v USD je $ 0.0263. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Boom?
Tržní kapitalizace BOOM je $ 6.46M USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem BOOM v oběhu?
Objem BOOM v oběhu je 245.72M USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) BOOM?
BOOM dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.10212728909564246 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) BOOM?
BOOM dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.006827737632749464 USD.
Jaký je objem obchodování BOOM?
Aktuální 24hodinový objem obchodování BOOM je $ 722.34K USD.
Dosáhne BOOM letos vyšší ceny?
BOOM může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenBOOM, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:43:14 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Boom (BOOM)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

Kalkulačka pro převod BOOM na USD

Částka

BOOM
BOOM
USD
USD

1 BOOM = 0.0263 USD

Obchodujte BOOM

BOOM/USDC
$0.026265
$0.026265
+4.78%
BOOM/USDT
$0.0263
$0.0263
+4.20%

