BurzaDEX+
Koupit kryptoměnyTrhySpotFutures500XEarnUdálosti
Více
Blue Chip Blitz
Dnešní aktuální cena Boba Cat je 0.002597 USD. Sledujte aktualizace cen BOBACAT v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend BOBACAT.Dnešní aktuální cena Boba Cat je 0.002597 USD. Sledujte aktualizace cen BOBACAT v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend BOBACAT.

Více informací o BOBACAT

Informace o ceně BOBACAT

Co je to BOBACAT

Tokenomika pro BOBACAT

Předpověď cen BOBACAT

Historie BOBACAT

Průvodce nákupem (BOBACAT)

Převodník BOBACAT na fiat měnu

BOBACAT Spot

Pre-market

Výdělek

Airdrop+

Novinky

Blog

Vzdělávání

Logo Boba Cat

Kurz Boba Cat(BOBACAT)

Aktuální cena 1 BOBACAT na USD

$0.002597
$0.002597$0.002597
-3.49%1D
USD
Graf aktuální ceny Boba Cat (BOBACAT)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:42:58 (UTC+8)

Informace o ceně Boba Cat (BOBACAT) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.002527
$ 0.002527$ 0.002527
Nejnižší za 24 h
$ 0.002844
$ 0.002844$ 0.002844
Nejvyšší za 24 h

$ 0.002527
$ 0.002527$ 0.002527

$ 0.002844
$ 0.002844$ 0.002844

--
----

--
----

-1.67%

-3.49%

-10.73%

-10.73%

Cena Boba Cat (BOBACAT) v reálném čase je $ 0.002597. Za posledních 24 hodin se BOBACAT obchodoval v rozmezí od minima $ 0.002527 do maxima $ 0.002844, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena BOBACAT v historii je --, zatímco nejnižší cena v historii je --.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena BOBACAT se za poslední hodinu změnila o -1.67%, za 24 hodin o -3.49% a za posledních 7 dní o -10.73%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Boba Cat (BOBACAT)

--
----

$ 12.08K
$ 12.08K$ 12.08K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

ETH

Aktuální tržní kapitalizace Boba Cat je --, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 12.08K. Objem v oběhu BOBACAT je --, přičemž celková zásoba je --. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je --.

Historie cen v USD pro Boba Cat (BOBACAT)

Sledujte změny cen Boba Cat pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.00009391-3.49%
30 dní$ -0.001799-40.93%
60 dní$ +0.000597+29.85%
90 dní$ +0.000597+29.85%
Změna ceny Boba Cat dnes

Dnes zaznamenal BOBACAT změnu o $ -0.00009391 (-3.49%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Boba Cat za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.001799 (-40.93%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Boba Cat za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u BOBACAT ke změně o $ +0.000597 (+29.85%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Boba Cat za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ +0.000597 (+29.85%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Boba Cat (BOBACAT)?

Podívejte se na stránku Historie cen Boba Cat.

Co je Boba Cat (BOBACAT)

BobaCat is a community-driven memecoin inspired by the Dogecoin founder’s cat, combining crypto with real-world impact by supporting pet shelters worldwide.

Boba Cat je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Boba Cat investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu BOBACATa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Boba Cat na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Boba Cat a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Boba Cat (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Boba Cat (BOBACAT) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Boba Cat (BOBACAT) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Boba Cat.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Boba Cat!

Tokenomika pro Boba Cat (BOBACAT)

Pochopení tokenomiky Boba Cat (BOBACAT) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu BOBACAT hned teď!

Jak nakupovat Boba Cat (BOBACAT)

Snažíte se zjistit, jak koupit Boba Cat? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Boba Cat podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

BOBACAT na místní měny

1 Boba Cat(BOBACAT) na VND
68.340055
1 Boba Cat(BOBACAT) na AUD
A$0.00394744
1 Boba Cat(BOBACAT) na GBP
0.00197372
1 Boba Cat(BOBACAT) na EUR
0.00223342
1 Boba Cat(BOBACAT) na USD
$0.002597
1 Boba Cat(BOBACAT) na MYR
RM0.01088143
1 Boba Cat(BOBACAT) na TRY
0.10915191
1 Boba Cat(BOBACAT) na JPY
¥0.397341
1 Boba Cat(BOBACAT) na ARS
ARS$3.73666748
1 Boba Cat(BOBACAT) na RUB
0.20877283
1 Boba Cat(BOBACAT) na INR
0.23071748
1 Boba Cat(BOBACAT) na IDR
Rp43.28331602
1 Boba Cat(BOBACAT) na PHP
0.15241793
1 Boba Cat(BOBACAT) na EGP
￡E.0.12218885
1 Boba Cat(BOBACAT) na BRL
R$0.01394589
1 Boba Cat(BOBACAT) na CAD
C$0.0036358
1 Boba Cat(BOBACAT) na BDT
0.31766504
1 Boba Cat(BOBACAT) na NGN
3.75830049
1 Boba Cat(BOBACAT) na COP
$9.98845155
1 Boba Cat(BOBACAT) na ZAR
R.0.04505795
1 Boba Cat(BOBACAT) na UAH
0.10894415
1 Boba Cat(BOBACAT) na TZS
T.Sh.6.39654085
1 Boba Cat(BOBACAT) na VES
Bs0.573937
1 Boba Cat(BOBACAT) na CLP
$2.446374
1 Boba Cat(BOBACAT) na PKR
Rs0.72947133
1 Boba Cat(BOBACAT) na KZT
1.37625418
1 Boba Cat(BOBACAT) na THB
฿0.08367534
1 Boba Cat(BOBACAT) na TWD
NT$0.07996163
1 Boba Cat(BOBACAT) na AED
د.إ0.00953099
1 Boba Cat(BOBACAT) na CHF
Fr0.0020776
1 Boba Cat(BOBACAT) na HKD
HK$0.02017869
1 Boba Cat(BOBACAT) na AMD
֏0.9938719
1 Boba Cat(BOBACAT) na MAD
.د.م0.02402225
1 Boba Cat(BOBACAT) na MXN
$0.04820032
1 Boba Cat(BOBACAT) na SAR
ريال0.00973875
1 Boba Cat(BOBACAT) na ETB
Br0.40050934
1 Boba Cat(BOBACAT) na KES
KSh0.33550643
1 Boba Cat(BOBACAT) na JOD
د.أ0.001841273
1 Boba Cat(BOBACAT) na PLN
0.00955696
1 Boba Cat(BOBACAT) na RON
лв0.01145277
1 Boba Cat(BOBACAT) na SEK
kr0.02461956
1 Boba Cat(BOBACAT) na BGN
лв0.00438893
1 Boba Cat(BOBACAT) na HUF
Ft0.87381259
1 Boba Cat(BOBACAT) na CZK
0.05477073
1 Boba Cat(BOBACAT) na KWD
د.ك0.000794682
1 Boba Cat(BOBACAT) na ILS
0.00844025
1 Boba Cat(BOBACAT) na BOB
Bs0.01794527
1 Boba Cat(BOBACAT) na AZN
0.0044149
1 Boba Cat(BOBACAT) na TJS
SM0.02391837
1 Boba Cat(BOBACAT) na GEL
0.00703787
1 Boba Cat(BOBACAT) na AOA
Kz2.38038423
1 Boba Cat(BOBACAT) na BHD
.د.ب0.000976472
1 Boba Cat(BOBACAT) na BMD
$0.002597
1 Boba Cat(BOBACAT) na DKK
kr0.01680259
1 Boba Cat(BOBACAT) na HNL
L0.06835304
1 Boba Cat(BOBACAT) na MUR
0.11878678
1 Boba Cat(BOBACAT) na NAD
$0.04487616
1 Boba Cat(BOBACAT) na NOK
kr0.02628164
1 Boba Cat(BOBACAT) na NZD
$0.00451878
1 Boba Cat(BOBACAT) na PAB
B/.0.002597
1 Boba Cat(BOBACAT) na PGK
K0.01093337
1 Boba Cat(BOBACAT) na QAR
ر.ق0.00945308
1 Boba Cat(BOBACAT) na RSD
дин.0.26380326
1 Boba Cat(BOBACAT) na UZS
soʻm31.28914943
1 Boba Cat(BOBACAT) na ALL
L0.21765457
1 Boba Cat(BOBACAT) na ANG
ƒ0.00464863
1 Boba Cat(BOBACAT) na AWG
ƒ0.00464863
1 Boba Cat(BOBACAT) na BBD
$0.005194
1 Boba Cat(BOBACAT) na BAM
KM0.00436296
1 Boba Cat(BOBACAT) na BIF
Fr7.681926
1 Boba Cat(BOBACAT) na BND
$0.0033761
1 Boba Cat(BOBACAT) na BSD
$0.002597
1 Boba Cat(BOBACAT) na JMD
$0.41723402
1 Boba Cat(BOBACAT) na KHR
10.42970782
1 Boba Cat(BOBACAT) na KMF
Fr1.106322
1 Boba Cat(BOBACAT) na LAK
56.45652061
1 Boba Cat(BOBACAT) na LKR
රු0.79151366
1 Boba Cat(BOBACAT) na MDL
L0.0438893
1 Boba Cat(BOBACAT) na MGA
Ar11.6981865
1 Boba Cat(BOBACAT) na MOP
P0.02080197
1 Boba Cat(BOBACAT) na MVR
0.0397341
1 Boba Cat(BOBACAT) na MWK
MK4.50867767
1 Boba Cat(BOBACAT) na MZN
MT0.1659483
1 Boba Cat(BOBACAT) na NPR
रु0.36872206
1 Boba Cat(BOBACAT) na PYG
18.417924
1 Boba Cat(BOBACAT) na RWF
Fr3.773441
1 Boba Cat(BOBACAT) na SBD
$0.02137331
1 Boba Cat(BOBACAT) na SCR
0.03547502
1 Boba Cat(BOBACAT) na SRD
$0.0999845
1 Boba Cat(BOBACAT) na SVC
$0.02272375
1 Boba Cat(BOBACAT) na SZL
L0.04505795
1 Boba Cat(BOBACAT) na TMT
m0.0090895
1 Boba Cat(BOBACAT) na TND
د.ت0.007627389
1 Boba Cat(BOBACAT) na TTD
$0.01758169
1 Boba Cat(BOBACAT) na UGX
Sh9.047948
1 Boba Cat(BOBACAT) na XAF
Fr1.467305
1 Boba Cat(BOBACAT) na XCD
$0.0070119
1 Boba Cat(BOBACAT) na XOF
Fr1.467305
1 Boba Cat(BOBACAT) na XPF
Fr0.264894
1 Boba Cat(BOBACAT) na BWP
P0.03490368
1 Boba Cat(BOBACAT) na BZD
$0.00521997
1 Boba Cat(BOBACAT) na CVE
$0.24798753
1 Boba Cat(BOBACAT) na DJF
Fr0.459669
1 Boba Cat(BOBACAT) na DOP
$0.16644173
1 Boba Cat(BOBACAT) na DZD
د.ج0.33755806
1 Boba Cat(BOBACAT) na FJD
$0.00586922
1 Boba Cat(BOBACAT) na GNF
Fr22.580915
1 Boba Cat(BOBACAT) na GTQ
Q0.01991899
1 Boba Cat(BOBACAT) na GYD
$0.54386374
1 Boba Cat(BOBACAT) na ISK
kr0.324625

Zdroj Boba Cat

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Boba Cat, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Boba Cat

Jakou hodnotu má dnes Boba Cat (BOBACAT)?
Aktuální cena BOBACAT v USD je 0.002597 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena BOBACAT v USD?
Aktuální cena BOBACAT v USD je $ 0.002597. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Boba Cat?
Tržní kapitalizace BOBACAT je -- USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem BOBACAT v oběhu?
Objem BOBACAT v oběhu je -- USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) BOBACAT?
BOBACAT dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) -- USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) BOBACAT?
BOBACAT dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) -- USD.
Jaký je objem obchodování BOBACAT?
Aktuální 24hodinový objem obchodování BOBACAT je $ 12.08K USD.
Dosáhne BOBACAT letos vyšší ceny?
BOBACAT může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenBOBACAT, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:42:58 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Boba Cat (BOBACAT)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Horké novinky

Proč tolik lidí stále ztrácí peníze během býčího trhu?

October 6, 2025

Vzestup Bitcoin Layer 2 sítí: Chápání technologie, která formuje budoucnost Bitcoinu v roce 2025

October 6, 2025

Altcoiny v roce 2025: Když TOTAL3 dosáhne nových maxim, ale vaše portfolio se nehne

October 5, 2025
Zobrazit více

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

Kalkulačka pro převod BOBACAT na USD

Částka

BOBACAT
BOBACAT
USD
USD

1 BOBACAT = 0.002597 USD

Obchodujte BOBACAT

BOBACAT/USDT
$0.002597
$0.002597$0.002597
-3.42%

Přidejte se k MEXC hned

-- poplatek za spot pro makery, -- poplatek za spot pro takery
-- poplatek za futures pro makery, -- poplatek za futures pro takery

NEJŽHAVĚJŠÍ

Aktuálně trendy kryptoměny, které získávají významnou pozornost trhu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$109,993.27
$109,993.27$109,993.27

-0.20%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,854.96
$3,854.96$3,854.96

-0.15%

Logo PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.02484
$0.02484$0.02484

-22.80%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.32
$185.32$185.32

-1.50%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

NEJVĚTŠÍ objem

Kryptoměny s nejvyšším objemem obchodování

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,854.96
$3,854.96$3,854.96

-0.15%

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$109,993.27
$109,993.27$109,993.27

-0.20%

Logo Solana

Solana

SOL

$185.32
$185.32$185.32

-1.50%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5026
$2.5026$2.5026

-0.84%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,084.70
$1,084.70$1,084.70

+0.03%

Nově přidané

Nedávno zalistované kryptoměny, které jsou k dispozici pro obchodování

Logo WhisperFi

WhisperFi

WISP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Audiera

Audiera

BEAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Kite AI

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo ORBIO

ORBIO

ORBIO

$0.0000790
$0.0000790$0.0000790

+58.00%

Nejvíce stoupající tokeny

Největší dnešní růsty kryptoměn

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000500
$0.000500$0.000500

+150.00%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.0054
$0.0054$0.0054

+116.00%

Logo SEDA

SEDA

SEDA

$0.20887
$0.20887$0.20887

+50.06%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00000096
$0.00000096$0.00000096

+50.00%

Logo MultiBank Group

MultiBank Group

MBG

$0.7316
$0.7316$0.7316

+42.14%