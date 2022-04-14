Tokenomika pro BLOCX (BLOCX)
Informace o BLOCX (BLOCX)
"Proof-of-work cryptocurrency built on the X11 algorithm.With BLOCX, you no longer need to rely on multiple software solutions to manage and protect your digital life. BLOCX. is your one-stop solution, offering a comprehensive range of features and services to simplify and secure your computing experience.
BLOCX (BLOCX): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro BLOCX (BLOCX), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika BLOCX (BLOCX): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro BLOCX (BLOCX) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů BLOCX, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu BLOCX, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro BLOCX rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuBLOCX!
Historie cen pro BLOCX (BLOCX)
Analýza historie cen BLOCX pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.
Předpověď ceny BLOCX
Chcete vědět, kam může BLOCX zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen BLOCX kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.
