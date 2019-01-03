Tokenomika pro BEAM (BEAM)

Tokenomika pro BEAM (BEAM)

Zjistěte klíčové informace o BEAM (BEAM), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o BEAM (BEAM)

Beam is a cryptocurrency developed based on the MimbleWimble protocol, with strong privacy, substitutability and scalability. All Beam transactions are private by default. New nodes joining the network do not need to synchronize the entire transaction history, but can request to synchronize only the compressed history and block headers of the system state to achieve fast synchronization. Beam is a new coin that attempts to implement MimbleWimble, written from scratch in C++. Compared with Grin, the total amount of tokens of Grin is unlimited, while the Beam token has a limited supply and periodic rewards are halved.

Oficiální webové stránky:
https://www.beam.mw/
Block Explorer:
https://explorer.beam.mw/

BEAM (BEAM): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro BEAM (BEAM), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 4.52M
$ 4.52M$ 4.52M
Celkový objem:
$ 262.80M
$ 262.80M$ 262.80M
Objem v oběhu:
$ 150.75M
$ 150.75M$ 150.75M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 7.89M
$ 7.89M$ 7.89M
Historické maximum:
$ 2.0772
$ 2.0772$ 2.0772
Historické minimum:
$ 0.024893559039603684
$ 0.024893559039603684$ 0.024893559039603684
Aktuální cena:
$ 0.03001
$ 0.03001$ 0.03001

Tokenomika BEAM (BEAM): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro BEAM (BEAM) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů BEAM, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu BEAM, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro BEAM rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuBEAM!

Jak nakupovat BEAM

Chtěli byste si přidat BEAM (BEAM) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu BEAM, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.