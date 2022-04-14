Tokenomika pro BabyBoomToken (BBT)

Zjistěte klíčové informace o BabyBoomToken (BBT), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o BabyBoomToken (BBT)

BBT is a blockchain-based incentive system designed to address declining birth rates globally by rewarding healthy relationship activities, pregnancy, and childbirth, targeting individuals and couples planning families.

Oficiální webové stránky:
https://www.babyboomtoken.com
Bílá kniha:
https://www.babyboomtoken.com/whitepaper.html
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0xb208063997db51de3f0988f8a87b0aff83a6213f

BabyBoomToken (BBT): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro BabyBoomToken (BBT), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Celkový objem:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 294.89M
$ 294.89M$ 294.89M
Historické maximum:
$ 0.99
$ 0.99$ 0.99
Historické minimum:
$ 0.24712323206066292
$ 0.24712323206066292$ 0.24712323206066292
Aktuální cena:
$ 0.29489
$ 0.29489$ 0.29489

Tokenomika BabyBoomToken (BBT): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro BabyBoomToken (BBT) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů BBT, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu BBT, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro BBT rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuBBT!

Jak nakupovat BBT

Chtěli byste si přidat BabyBoomToken (BBT) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu BBT, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro BabyBoomToken (BBT)

Analýza historie cen BBT pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny BBT

Chcete vědět, kam může BBT zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen BBT kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.