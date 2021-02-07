Tokenomika pro BounceToken (AUCTION)

Zjistěte klíčové informace o BounceToken (AUCTION), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o BounceToken (AUCTION)

Bounce's goal is to provide different types of auctions for individuals and projects. BOT is the governance token of the bounce.finance platform, using liquidity mining.

Oficiální webové stránky:
https://bounce.finance/
Bílá kniha:
https://docs.bounce.finance/
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0xa9b1eb5908cfc3cdf91f9b8b3a74108598009096

BounceToken (AUCTION): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro BounceToken (AUCTION), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 64.85M
Celkový objem:
$ 10.00M
Objem v oběhu:
$ 6.09M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 106.48M
Historické maximum:
$ 71.21
Historické minimum:
$ 3.484607093787073
Aktuální cena:
$ 10.648
Tokenomika BounceToken (AUCTION): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro BounceToken (AUCTION) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů AUCTION, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu AUCTION, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro AUCTION rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuAUCTION!

Jak nakupovat AUCTION

Chtěli byste si přidat BounceToken (AUCTION) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu AUCTION, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro BounceToken (AUCTION)

Analýza historie cen AUCTION pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny AUCTION

Chcete vědět, kam může AUCTION zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen AUCTION kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.