Tokenomika pro AdvertisingTimeTrace (ATT)

Zjistěte klíčové informace o AdvertisingTimeTrace (ATT), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o AdvertisingTimeTrace (ATT)

Advertising Time Trace (ATT) is a Web3.0 project that merges RWA and DePin technologies. It utilizes a unique DA-AIOT-P (Decentralized Asset-AI Internet of Things-Payment) mechanism to build a new digital advertising ecosystem that integrates physical advertising assets, e-commerce merchants, user resources, and digital technology. The ecosystem currently centers around an LED screen in Hong Kong's Lan Kwai Fong and is expanding across key commercial areas in Southeast Asia, Japan, Korea, and Europe.

Oficiální webové stránky:
https://www.attglobal.io/
Block Explorer:
https://polygonscan.com/address/0xcCCf7C6552437ab1504C384C6Ed4501dAa3a9aC6

AdvertisingTimeTrace (ATT): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro AdvertisingTimeTrace (ATT), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 34.68M
$ 34.68M
Celkový objem:
--
--
Objem v oběhu:
$ 125.28M
$ 125.28M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
--
--
Historické maximum:
$ 3
$ 3
Historické minimum:
--
--
Aktuální cena:
$ 0.2768
$ 0.2768

Tokenomika AdvertisingTimeTrace (ATT): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro AdvertisingTimeTrace (ATT) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů ATT, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu ATT, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro ATT rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuATT!

Jak nakupovat ATT

Chtěli byste si přidat AdvertisingTimeTrace (ATT) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu ATT, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro AdvertisingTimeTrace (ATT)

Analýza historie cen ATT pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny ATT

Chcete vědět, kam může ATT zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen ATT kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.