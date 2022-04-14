Tokenomika pro Artrade (ATR)

Tokenomika pro Artrade (ATR)

Zjistěte klíčové informace o Artrade (ATR), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Artrade (ATR)

Artrade is the first NFT marketplace for art real-world assets.

Oficiální webové stránky:
https://www.artrade.app/
Bílá kniha:
https://whitepaper.artrade.app/
Block Explorer:
https://solscan.io/token/ATRLuHph8dxnPny4WSNW7fxkhbeivBrtWbY6BfB4xpLj

Artrade (ATR): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Artrade (ATR), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 18.27M
Celkový objem:
$ 1.27B
Objem v oběhu:
$ 1.26B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 18.34M
Historické maximum:
$ 0.105
Historické minimum:
$ 0.001036381707682041
Aktuální cena:
$ 0.014499
Tokenomika Artrade (ATR): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Artrade (ATR) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů ATR, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu ATR, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro ATR rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuATR!

Jak nakupovat ATR

Chtěli byste si přidat Artrade (ATR) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu ATR, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Artrade (ATR)

Analýza historie cen ATR pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny ATR

Chcete vědět, kam může ATR zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen ATR kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.