Tokenomika pro AssetMint (ASSETMINT)

Zjistěte klíčové informace o AssetMint (ASSETMINT), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-15 21:41:31 (UTC+8)
AssetMint (ASSETMINT): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro AssetMint (ASSETMINT), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
Celkový objem:
$ 2,100.00T
$ 2,100.00T$ 2,100.00T
Objem v oběhu:
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 8.55M
$ 8.55M$ 8.55M
Historické maximum:
$ 0.1692
$ 0.1692$ 0.1692
Historické minimum:
Aktuální cena:
$ 0.000000004072
$ 0.000000004072$ 0.000000004072

Informace o AssetMint (ASSETMINT)

AssetMint is an RWA tokenization and compliance infrastructure platform. It provides an execution layer for asset mapping logic, liquidity construction, regulatory routing, and DAO governance for real-world assets such as real estate, credit, intellectual property, and revenue streams. The system integrates programmable compliance and two-tier liquidity (AMM + professional execution) to support multiple asset types across jurisdictions.

Oficiální webové stránky:
https://assetmint.pro/
Bílá kniha:
https://assetmint.pro/Whitepaper.html
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x1C5AeF2A6fd93a5018C94362087A9F679663aAfF

Tokenomika AssetMint (ASSETMINT): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro AssetMint (ASSETMINT) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů ASSETMINT, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu ASSETMINT, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro ASSETMINT rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuASSETMINT!

Jak nakupovat ASSETMINT

Chtěli byste si přidat AssetMint (ASSETMINT) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu ASSETMINT, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro AssetMint (ASSETMINT)

Analýza historie cen ASSETMINT pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny ASSETMINT

Chcete vědět, kam může ASSETMINT zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen ASSETMINT kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

