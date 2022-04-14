Tokenomika pro ASRR (ASRR)

Zjistěte klíčové informace o ASRR (ASRR), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o ASRR (ASRR)

Assisterr (ASRR) is a project based on Network of Specialized AI Models & Agents.

Oficiální webové stránky:
https://www.assisterr.ai/
Bílá kniha:
https://assisterr.gitbook.io/white-paper/
Block Explorer:
https://solscan.io/token/ASRRjA1R4RHVk5H9QKKm1jaQqMkxvv6nh5EypPrvwmxQ

ASRR (ASRR): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro ASRR (ASRR), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 1.33M
$ 1.33M
Celkový objem:
$ 100.00M
$ 100.00M
Objem v oběhu:
$ 14.62M
$ 14.62M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 9.08M
$ 9.08M
Historické maximum:
$ 0.7999
$ 0.7999
Historické minimum:
$ 0.08215089287529394
$ 0.08215089287529394
Aktuální cena:
$ 0.09076
$ 0.09076

Tokenomika ASRR (ASRR): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro ASRR (ASRR) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů ASRR, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu ASRR, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Historie cen pro ASRR (ASRR)

Analýza historie cen ASRR pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny ASRR

Chcete vědět, kam může ASRR zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen ASRR kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.