Dnešní aktuální cena Arowana je 0.04269 USD. Sledujte aktualizace cen ARW v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend ARW.

Více informací o ARW

Informace o ceně ARW

Co je to ARW

Bílá kniha pro ARW

Oficiální webové stránky ARW

Tokenomika pro ARW

Předpověď cen ARW

Historie ARW

Průvodce nákupem (ARW)

Převodník ARW na fiat měnu

ARW Spot

Logo Arowana

Kurz Arowana(ARW)

Aktuální cena 1 ARW na USD

$0.04269
$0.04269
-1.47%1D
USD
Graf aktuální ceny Arowana (ARW)
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:40:10 (UTC+8)

Informace o ceně Arowana (ARW) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.04096
$ 0.04096
Nejnižší za 24 h
$ 0.04491
$ 0.04491
Nejvyšší za 24 h

$ 0.04096
$ 0.04096

$ 0.04491
$ 0.04491

$ 10.64117077383144
$ 10.64117077383144

$ 0.000425025916068227
$ 0.000425025916068227

-0.05%

-1.47%

+19.11%

+19.11%

Cena Arowana (ARW) v reálném čase je $ 0.04269. Za posledních 24 hodin se ARW obchodoval v rozmezí od minima $ 0.04096 do maxima $ 0.04491, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena ARW v historii je $ 10.64117077383144, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.000425025916068227.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena ARW se za poslední hodinu změnila o -0.05%, za 24 hodin o -1.47% a za posledních 7 dní o +19.11%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu Arowana (ARW)

No.3780

$ 0.00
$ 0.00

$ 554.37K
$ 554.37K

$ 21.35M
$ 21.35M

0.00
0.00

500,000,000
500,000,000

500,000,000
500,000,000

0.00%

ARB

Aktuální tržní kapitalizace Arowana je $ 0.00, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 554.37K. Objem v oběhu ARW je 0.00, přičemž celková zásoba je 500000000. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 21.35M.

Historie cen v USD pro Arowana (ARW)

Sledujte změny cen Arowana pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ -0.0006369-1.47%
30 dní$ +0.01449+51.38%
60 dní$ +0.01643+62.56%
90 dní$ +0.01529+55.80%
Změna ceny Arowana dnes

Dnes zaznamenal ARW změnu o $ -0.0006369 (-1.47%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny Arowana za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ +0.01449 (+51.38%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny Arowana za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u ARW ke změně o $ +0.01643 (+62.56%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny Arowana za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ +0.01529 (+55.80%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům Arowana (ARW)?

Podívejte se na stránku Historie cen Arowana.

Co je Arowana (ARW)

A perfect combination of RWA and DeFi. Provides all financial services such as gold trading and lending from Web2 on a Web3 platform. The entire project is divided into two areas : AGT and ARW. AGT is a gold-backed token issued to users based on the amount of physical gold they deposit. Users can engage in various activities on the platform, such as using AGT as collatoral to borrow USDT. ARW is a token used across the entire project ecosystem - for operations, rewards, service fees, governance, and more. It plays a key role in guiding the direction of the ecosystem and supporting its usage, activities and participation. In other words, within the project platform, AGT, and ARW are core components that address various existing issues in the current market and present a new paradigm for RWA and DeFi. In summary, the project aims to provide a completely new paradigm for RWA and DeFi, solving the disconnectionin the current market between digital infrastructure and real-world assets, and addressing the limitations of both existing Web2 and Web3 models.

Arowana je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich Arowana investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu ARWa zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o Arowana na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na Arowana a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny Arowana (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít Arowana (ARW) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva Arowana (ARW) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro Arowana.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny Arowana!

Tokenomika pro Arowana (ARW)

Pochopení tokenomiky Arowana (ARW) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu ARW hned teď!

Jak nakupovat Arowana (ARW)

Snažíte se zjistit, jak koupit Arowana? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit Arowana podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

ARW na místní měny

1 Arowana(ARW) na VND
1,123.38735
1 Arowana(ARW) na AUD
A$0.0648888
1 Arowana(ARW) na GBP
0.0324444
1 Arowana(ARW) na EUR
0.0367134
1 Arowana(ARW) na USD
$0.04269
1 Arowana(ARW) na MYR
RM0.1788711
1 Arowana(ARW) na TRY
1.7942607
1 Arowana(ARW) na JPY
¥6.53157
1 Arowana(ARW) na ARS
ARS$61.4240796
1 Arowana(ARW) na RUB
3.4318491
1 Arowana(ARW) na INR
3.7925796
1 Arowana(ARW) na IDR
Rp711.4997154
1 Arowana(ARW) na PHP
2.5054761
1 Arowana(ARW) na EGP
￡E.2.0085645
1 Arowana(ARW) na BRL
R$0.2292453
1 Arowana(ARW) na CAD
C$0.059766
1 Arowana(ARW) na BDT
5.2218408
1 Arowana(ARW) na NGN
61.7796873
1 Arowana(ARW) na COP
$164.1921435
1 Arowana(ARW) na ZAR
R.0.7406715
1 Arowana(ARW) na UAH
1.7908455
1 Arowana(ARW) na TZS
T.Sh.105.1476045
1 Arowana(ARW) na VES
Bs9.43449
1 Arowana(ARW) na CLP
$40.21398
1 Arowana(ARW) na PKR
Rs11.9911941
1 Arowana(ARW) na KZT
22.6231386
1 Arowana(ARW) na THB
฿1.3754718
1 Arowana(ARW) na TWD
NT$1.3144251
1 Arowana(ARW) na AED
د.إ0.1566723
1 Arowana(ARW) na CHF
Fr0.034152
1 Arowana(ARW) na HKD
HK$0.3317013
1 Arowana(ARW) na AMD
֏16.337463
1 Arowana(ARW) na MAD
.د.م0.3948825
1 Arowana(ARW) na MXN
$0.7923264
1 Arowana(ARW) na SAR
ريال0.1600875
1 Arowana(ARW) na ETB
Br6.5836518
1 Arowana(ARW) na KES
KSh5.5151211
1 Arowana(ARW) na JOD
د.أ0.03026721
1 Arowana(ARW) na PLN
0.1570992
1 Arowana(ARW) na RON
лв0.1882629
1 Arowana(ARW) na SEK
kr0.4047012
1 Arowana(ARW) na BGN
лв0.0721461
1 Arowana(ARW) na HUF
Ft14.3639043
1 Arowana(ARW) na CZK
0.9003321
1 Arowana(ARW) na KWD
د.ك0.01306314
1 Arowana(ARW) na ILS
0.1387425
1 Arowana(ARW) na BOB
Bs0.2949879
1 Arowana(ARW) na AZN
0.072573
1 Arowana(ARW) na TJS
SM0.3931749
1 Arowana(ARW) na GEL
0.1156899
1 Arowana(ARW) na AOA
Kz39.1292271
1 Arowana(ARW) na BHD
.د.ب0.01605144
1 Arowana(ARW) na BMD
$0.04269
1 Arowana(ARW) na DKK
kr0.2762043
1 Arowana(ARW) na HNL
L1.1236008
1 Arowana(ARW) na MUR
1.9526406
1 Arowana(ARW) na NAD
$0.7376832
1 Arowana(ARW) na NOK
kr0.4320228
1 Arowana(ARW) na NZD
$0.0742806
1 Arowana(ARW) na PAB
B/.0.04269
1 Arowana(ARW) na PGK
K0.1797249
1 Arowana(ARW) na QAR
ر.ق0.1553916
1 Arowana(ARW) na RSD
дин.4.3364502
1 Arowana(ARW) na UZS
soʻm514.3372311
1 Arowana(ARW) na ALL
L3.5778489
1 Arowana(ARW) na ANG
ƒ0.0764151
1 Arowana(ARW) na AWG
ƒ0.0764151
1 Arowana(ARW) na BBD
$0.08538
1 Arowana(ARW) na BAM
KM0.0717192
1 Arowana(ARW) na BIF
Fr126.27702
1 Arowana(ARW) na BND
$0.055497
1 Arowana(ARW) na BSD
$0.04269
1 Arowana(ARW) na JMD
$6.8585754
1 Arowana(ARW) na KHR
171.4456014
1 Arowana(ARW) na KMF
Fr18.18594
1 Arowana(ARW) na LAK
928.0434597
1 Arowana(ARW) na LKR
රු13.0110582
1 Arowana(ARW) na MDL
L0.721461
1 Arowana(ARW) na MGA
Ar192.297105
1 Arowana(ARW) na MOP
P0.3419469
1 Arowana(ARW) na MVR
0.653157
1 Arowana(ARW) na MWK
MK74.1145359
1 Arowana(ARW) na MZN
MT2.727891
1 Arowana(ARW) na NPR
रु6.0611262
1 Arowana(ARW) na PYG
302.75748
1 Arowana(ARW) na RWF
Fr62.02857
1 Arowana(ARW) na SBD
$0.3513387
1 Arowana(ARW) na SCR
0.5831454
1 Arowana(ARW) na SRD
$1.643565
1 Arowana(ARW) na SVC
$0.3735375
1 Arowana(ARW) na SZL
L0.7406715
1 Arowana(ARW) na TMT
m0.149415
1 Arowana(ARW) na TND
د.ت0.12538053
1 Arowana(ARW) na TTD
$0.2890113
1 Arowana(ARW) na UGX
Sh148.73196
1 Arowana(ARW) na XAF
Fr24.11985
1 Arowana(ARW) na XCD
$0.115263
1 Arowana(ARW) na XOF
Fr24.11985
1 Arowana(ARW) na XPF
Fr4.35438
1 Arowana(ARW) na BWP
P0.5737536
1 Arowana(ARW) na BZD
$0.0858069
1 Arowana(ARW) na CVE
$4.0764681
1 Arowana(ARW) na DJF
Fr7.55613
1 Arowana(ARW) na DOP
$2.7360021
1 Arowana(ARW) na DZD
د.ج5.5488462
1 Arowana(ARW) na FJD
$0.0964794
1 Arowana(ARW) na GNF
Fr371.18955
1 Arowana(ARW) na GTQ
Q0.3274323
1 Arowana(ARW) na GYD
$8.9401398
1 Arowana(ARW) na ISK
kr5.33625

Pokud chcete se podrobněji seznámit s Arowana, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka Arowana
Block Explorer

Bílá kniha
Oficiální webová stránka Arowana
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně Arowana

Jakou hodnotu má dnes Arowana (ARW)?
Aktuální cena ARW v USD je 0.04269 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena ARW v USD?
Aktuální cena ARW v USD je $ 0.04269. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace Arowana?
Tržní kapitalizace ARW je $ 0.00 USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem ARW v oběhu?
Objem ARW v oběhu je 0.00 USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) ARW?
ARW dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 10.64117077383144 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) ARW?
ARW dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.000425025916068227 USD.
Jaký je objem obchodování ARW?
Aktuální 24hodinový objem obchodování ARW je $ 554.37K USD.
Dosáhne ARW letos vyšší ceny?
ARW může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cenARW, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-01 14:40:10 (UTC+8)

Důležité novinky z odvětví týkající se Arowana (ARW)

Čas (UTC+8)TypInformace
10-31 05:09:00Novinky z odvětví
$1,134 miliardy likvidováno na trhu za posledních 24 hodin, převážně dlouhé pozice
10-31 01:38:24Informace od odborníků
Besent: Oceňuje snížení sazby Fedu o 25 bazických bodů, ale není spokojen s formulací
10-30 11:46:23Měnová politika
Kryptotrh hledá podporu na spodní hranici uprostřed nejistých očekávání ohledně snížení sazeb Fedu
10-30 07:20:09Měnová politika
Federální rezervní systém snižuje úrokové sazby o 25 bazických bodů podle očekávání
10-28 21:35:49Novinky z odvětví
Některé meme coiny v ekosystému Solana dnes vykazují významné zisky, CHILLHOUSE vzrostl o více než 130 % za jediný den
10-28 14:23:33Novinky z odvětví
Říjnový výnos Bitcoinu v tomto roce je prozatímně hlášen na 0,39 %, ve srovnání s historickým průměrným výnosem 21,89 %

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout.

