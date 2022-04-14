Tokenomika pro Aquarius Loan (ARS)

Zjistěte klíčové informace o Aquarius Loan (ARS), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Aquarius Loan (ARS)

Aquarius Loan or Aquarius is a decentralised blockchain protocol that allows users to lend or borrow selected cryptocurrencies on ArbitrumOne and Core chain. It establishes money markets by pooling assets together and algorithmically setting interest rates based on supply and demand of assets.

Oficiální webové stránky:
https://www.aquarius.loan
Bílá kniha:
https://www.aquarius.loan/Whitepaper.pdf
Block Explorer:
https://scan.coredao.org/token/0x204e2d49b7cda6d93301bcf667a2da28fb0e5780

Aquarius Loan (ARS): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Aquarius Loan (ARS), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Celkový objem:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 904.00K
$ 904.00K$ 904.00K
Historické maximum:
$ 0.299998
$ 0.299998$ 0.299998
Historické minimum:
$ 0.000004102990944492
$ 0.000004102990944492$ 0.000004102990944492
Aktuální cena:
$ 0.000904
$ 0.000904$ 0.000904

Tokenomika Aquarius Loan (ARS): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Aquarius Loan (ARS) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů ARS, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu ARS, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro ARS rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuARS!

Jak nakupovat ARS

Chtěli byste si přidat Aquarius Loan (ARS) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu ARS, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Aquarius Loan (ARS)

Analýza historie cen ARS pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny ARS

Chcete vědět, kam může ARS zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen ARS kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.