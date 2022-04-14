Tokenomika pro Archway (ARCH)

Tokenomika pro Archway (ARCH)

Zjistěte klíčové informace o Archway (ARCH), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Archway (ARCH)

Archway is a layer 1 protocol featuring a unique incentive model that integrates developer revenues directly into the protocol. The broad idea is to enable developers to capture the value they bring to the underlying network by programmatically distributing rewards to them based on the usage of their smart contracts. Archway fosters a synergistic relationship between dapps and the L1 by not only facilitating value creation but also ensuring its equitable distribution.

Oficiální webové stránky:
https://archway.io/
Bílá kniha:
https://archway.io/assets/archway-whitepaper.pdf
Block Explorer:
https://www.mintscan.io/archway

Archway (ARCH): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Archway (ARCH), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 0.00
$ 0.00
Celkový objem:
$ 1.00B
$ 1.00B
Objem v oběhu:
$ 0.00
$ 0.00
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 6.33M
$ 6.33M
Historické maximum:
$ 0.0547
$ 0.0547
Historické minimum:
$ 0.004907141302915119
$ 0.004907141302915119
Aktuální cena:
$ 0.00633
$ 0.00633

Tokenomika Archway (ARCH): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Archway (ARCH) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů ARCH, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu ARCH, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro ARCH rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuARCH!

Historie cen pro Archway (ARCH)

Analýza historie cen ARCH pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.