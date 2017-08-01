Tokenomika pro Arweave (AR)

Zjistěte klíčové informace o Arweave (AR), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
USD

Informace o Arweave (AR)

Arweave is a new blockchain storage platform designed to overcome the scalability, data availability, and cost issues that exist in blockchain data storage. This is also the difference between Arweave and most blockchain storage solutions. Arweave aims to become "the Internet's browsable home network". Arweave uses its native currency Arweave (AR) as an internal exchange medium. Its value comes from the practicality of the network, including submitting information to the Arweave blockchain, rewarding miners for maintaining and protecting the network, and suppressing the spread of spam. For more information of the project, please visit its official website below.

Oficiální webové stránky:
https://www.arweave.org
Bílá kniha:
https://ar-io.net/azo-0qw6bb9u5doGdMR-atcIRV_ylJCV4K4Kwv85GO4
Block Explorer:
https://viewblock.io/arweave

Arweave (AR): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Arweave (AR), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 528.24M
Celkový objem:
$ 66.00M
Objem v oběhu:
$ 65.65M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 531.04M
Historické maximum:
$ 90.912
Historické minimum:
$ 0.485449842644
Aktuální cena:
$ 8.046
Tokenomika Arweave (AR): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Arweave (AR) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů AR, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu AR, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro AR rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuAR!

Jak nakupovat AR

Chtěli byste si přidat Arweave (AR) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu AR, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Arweave (AR)

Analýza historie cen AR pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny AR

Chcete vědět, kam může AR zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen AR kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

