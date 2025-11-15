Tokenomika pro AKEDO (AKE)

Tokenomika pro AKEDO (AKE)

Zjistěte klíčové informace o AKEDO (AKE), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Poslední aktualizace stránky: 2025-11-15 22:32:04 (UTC+8)
USD

AKEDO (AKE): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro AKEDO (AKE), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 12.04M
$ 12.04M$ 12.04M
Celkový objem:
$ 100.00B
$ 100.00B$ 100.00B
Objem v oběhu:
$ 22.80B
$ 22.80B$ 22.80B
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 52.81M
$ 52.81M$ 52.81M
Historické maximum:
$ 0.0032579
$ 0.0032579$ 0.0032579
Historické minimum:
$ 0.000357263506855573
$ 0.000357263506855573$ 0.000357263506855573
Aktuální cena:
$ 0.0005281
$ 0.0005281$ 0.0005281

Informace o AKEDO (AKE)

AKEDO is a vibe coding Game & Content Creation Engine and Launchpad that leverages AI agents to improve development efficiency 100x over traditional LLM solutions. AKEDO's platform enables multiple revenue streams for both the protocol and game creators, everyone can create game collections and one-click launch collection tokens.

Oficiální webové stránky:
https://learn.akedo.fun
Bílá kniha:
https://akedo-1.gitbook.io/akedo-whitepaper
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x2c3a8Ee94dDD97244a93Bc48298f97d2C412F7Db

Tokenomika AKEDO (AKE): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro AKEDO (AKE) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů AKE, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu AKE, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro AKE rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuAKE!

Jak nakupovat AKE

Chtěli byste si přidat AKEDO (AKE) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu AKE, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro AKEDO (AKE)

Analýza historie cen AKE pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny AKE

Chcete vědět, kam může AKE zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen AKE kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
mc_how_why_title
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.

Přečtěte si prosím Smlouvu s uživatelem a Zásady ochrany osobních údajů a porozumějte jim