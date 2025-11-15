Tokenomika pro Altar of Creativity (AION)

Poslední aktualizace stránky: 2025-11-15 21:57:08 (UTC+8)
Altar of Creativity (AION): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Altar of Creativity (AION), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
--
----
Celkový objem:
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
Objem v oběhu:
--
----
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 3.20K
$ 3.20K$ 3.20K
Historické maximum:
$ 0.13244
$ 0.13244$ 0.13244
Historické minimum:
--
----
Aktuální cena:
$ 0.0000003201
$ 0.0000003201$ 0.0000003201

Informace o Altar of Creativity (AION)

The Altar of Creativity is a Web3‑driven initiative centered around channeling human ideas into an AI ecosystem dubbed "The Architect." Users submit creative ideas—ranging from dreams to bold concepts—and these are processed by an AI that scores for originality, vectorizes the input, fact-checks it, and stores it on‑chain.

Oficiální webové stránky:
https://www.creativity.foundation/
Bílá kniha:
https://docs.creativity.foundation
Block Explorer:
https://solscan.io/token/J5E3hHAMpxjm5fxE4hjBRR6Da4UBazAuNXbBhdp8k1ww

Tokenomika Altar of Creativity (AION): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Altar of Creativity (AION) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů AION, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu AION, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro AION rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuAION!

