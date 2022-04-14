Tokenomika pro Agro Global Token V2 (AGRO)

Tokenomika pro Agro Global Token V2 (AGRO)

Zjistěte klíčové informace o Agro Global Token V2 (AGRO), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Agro Global Token V2 (AGRO)

Agro Global Token provides high efficiency, profit and transparency by combining blockchain technology and agriculture. With this method, the elimination of the middlemen prevents the unnecessary expense of agricultural products. Agro Global Token is the right way to adapt blockchain technology to agriculture.

Oficiální webové stránky:
https://agroglobal.network
Bílá kniha:
http://agroglobal.network/images/agro.pdf
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x404f83279c36e3e0e2771b7ae9f9b0b2b50ee27c

Agro Global Token V2 (AGRO): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Agro Global Token V2 (AGRO), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Celkový objem:
$ 95.00B
$ 95.00B$ 95.00B
Objem v oběhu:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 26.44M
$ 26.44M$ 26.44M
Historické maximum:
$ 0.00085
$ 0.00085$ 0.00085
Historické minimum:
$ 0.000118143063261035
$ 0.000118143063261035$ 0.000118143063261035
Aktuální cena:
$ 0.0002783
$ 0.0002783$ 0.0002783

Tokenomika Agro Global Token V2 (AGRO): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Agro Global Token V2 (AGRO) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů AGRO, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu AGRO, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro AGRO rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuAGRO!

Jak nakupovat AGRO

Chtěli byste si přidat Agro Global Token V2 (AGRO) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu AGRO, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.

Historie cen pro Agro Global Token V2 (AGRO)

Analýza historie cen AGRO pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.

Předpověď ceny AGRO

Chcete vědět, kam může AGRO zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen AGRO kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Proč byste měli zvolit MEXC?

MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.

Více než 4,000 obchodovatelných párů na spotových a futures trzích
Nejrychlejší listingy tokenů mezi různými CEX
Nejlepší likvidita v celém odvětví
Nejnižší poplatky s nepřetržitým zákaznickým servisem
100%+ transparentnost ohledně rezerv tokenů pro prostředky uživatelů
Velmi nízké vstupní bariéry: nákupy kryptoměn už za pouhý 1 USDT
Kupte si krypto jen s 1 USDT: Nejjednodušší cesta ke kryptoměnám!

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.