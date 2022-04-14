Tokenomika pro Alkimi (ADS)

Tokenomika pro Alkimi (ADS)

Zjistěte klíčové informace o Alkimi (ADS), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o Alkimi (ADS)

A decentralised replacement to the inefficient legacy programmatic ad exchanges with the mission to restore the value exchange between advertisers, publishers and users. Alkimi is powered by the Hypergraph – a revolutionary blockchain technology – which allows Alkimi to provide the fastest, infinitely scalable solution with 0% fraud, minimal transaction fees and complete end to end transparency. Alkimi Exchange helps create ad products, proven to be successful by walled gardens, across the open web.

https://alkimiexchange.com/
https://t.me/Alkimi_Exchange/6533
https://etherscan.io/token/0x3106a0a076BeDAE847652F42ef07FD58589E001f

Alkimi (ADS): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Alkimi (ADS), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 19.31M
Celkový objem:
--
Objem v oběhu:
$ 236.99M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
--
Historické maximum:
$ 0.64284
Historické minimum:
$ 0.05724287690655371
Aktuální cena:
$ 0.08148
Tokenomika Alkimi (ADS): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro Alkimi (ADS) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů ADS, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu ADS, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro ADS rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuADS!

Prohlášení

