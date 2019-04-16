Tokenomika pro Newton (AB)
Informace o Newton (AB)
Newton Project aims to build infrastructure for community-based economy, and through the provision of services around governance, collaboration and incentives, Newton upgrades corporate economy to a brand-new community-based economy that benefits everyone who contributes. The Newton team is distributed all over the world and is made up of technical experts from different countries, e-commerce entrepreneurs and other industry elites. Newton has a full-stack technology architecture, including the underlying public chain New Chain (mainnet launched in December 18, 2018, with a “Main chain + sub chain” structure and POA consensus mechanism, TPS over 5000 and is scalable enough for various business applications), distributed storage service New Net and New IOT (covering more than a dozen sensors). Above basic technology layer, Newton has a Hyper Exchange Protocol, which includes digital identity and credit, supply chain, digital marketing, transactions and payments, trusted physical channels, self-finance and NNIO, etc.to support DApps with real business value, such as New Mall. The first application running on Newton is New Mall, which is an on-line chain retailer that combines blockchain technology with e-commerce, through Newton, huge commercial intermediaries will be eliminated and consumers and other contributors will benefit. In addition to the retail industry, Newton is also committed to foster real applications in agriculture, supply chain, self-finance, payment, public welfare, games and other fields. Besides, Newton currently has a global and diverse community distributed over 89 countries. Newton has established 32 overseas telegraph groups covering more than 170,000 people. Community is the foundation for the Newton community-based economy.
Newton (AB): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro Newton (AB), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika Newton (AB): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro Newton (AB) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů AB, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu AB, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro AB rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuAB!
Historie cen pro Newton (AB)
Analýza historie cen AB pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.
Předpověď ceny AB
Chcete vědět, kam může AB zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen AB kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
