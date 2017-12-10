Tokenomika pro AaveToken (AAVE)
Informace o AaveToken (AAVE)
Aave is a decentralized finance protocol that allows people to lend and borrow crypto.
AaveToken (AAVE): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro AaveToken (AAVE), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Hloubková struktura tokenu AaveToken (AAVE)
Pronikněte hlouběji do způsobu vydávání, alokace a odblokování tokenů AAVE. V této části jsou zdůrazněny klíčové aspekty ekonomické struktury tokenu: utilita, pobídky a nabytí.
Aave is a decentralized liquidity protocol, and its native token (AAVE) underpins governance, incentives, and risk management. Below is a comprehensive breakdown of its token economics, including issuance, allocation, usage, incentives, locking, and unlocking mechanisms.
Issuance Mechanism
- Initial Minting: The AAVE token was created through a migration from the LEND token, with a fixed supply minted at genesis.
- Ecosystem Reserve: 3,000,000 AAVE tokens were minted for the Ecosystem Reserve during the migration from LEND to AAVE.
Allocation Mechanism
The initial allocation of AAVE tokens was distributed across several categories, each with specific unlocking schedules:
|Allocation Recipient
|Allocation Description
|Unlocking Mechanism
|Core Development
|20% unlocked at genesis, then 20% every six months
|User Experience Development
|20% unlocked at genesis, then 20% every six months
|Management & Legal
|20% unlocked at genesis, then 20% every six months
|Unexpected Costs
|20% unlocked at genesis, then 20% every six months
|Promotions & Marketing
|20% unlocked at genesis, then 20% every six months
|Public Sale
|Fully unlocked at token genesis
|Ecosystem Reserve
|3,000,000 AAVE tokens minted at migration, fully unlocked
Usage and Incentive Mechanism
AAVE tokens serve multiple purposes within the protocol:
- Governance: AAVE holders participate in protocol governance, voting on proposals and parameter changes.
- Incentives: The Aave DAO can allocate funds from the treasury to incentivize activities such as supplying or borrowing assets in liquidity pools. These incentives are distributed continuously and proportionally to user participation.
- Safety Module: AAVE can be staked in the Safety Module, which acts as an insurance fund to protect against protocol shortfalls. Stakers earn rewards for providing this security.
Incentive programs are proposed, discussed, and approved through the Aave governance process, ensuring community involvement and transparency.
Locking Mechanism
- Vesting/Cliff: Most allocations (except the public sale and ecosystem reserve) are subject to a vesting schedule, with 20% unlocked at genesis and the remainder released in 20% increments every six months.
- Safety Module Staking: Users can lock AAVE in the Safety Module to earn rewards and provide protocol security. Locked tokens are subject to a cooldown period before withdrawal.
Unlocking Time
- Public Sale: Fully unlocked at genesis.
- Other Allocations: 20% unlocked at genesis, then 20% every six months, resulting in full unlock over 2 years.
- Ecosystem Reserve: Fully unlocked at the time of migration.
Example Unlocking Table
|Allocation Recipient
|Unlock Start Date
|Unlocking Schedule
|Amount Unlocked per Period
|Core Development
|2017-12-10
|20% at genesis, 20% every 6 months
|180,000
|User Experience Development
|2017-12-10
|20% at genesis, 20% every 6 months
|120,000
|Management & Legal
|2017-12-10
|20% at genesis, 20% every 6 months
|120,000
|Unexpected Costs
|2017-12-10
|20% at genesis, 20% every 6 months
|60,000
|Promotions & Marketing
|2017-12-10
|20% at genesis, 20% every 6 months
|120,000
|Public Sale
|2017-12-10
|Fully unlocked at genesis
|10,000,000
|Ecosystem Reserve
|2020-09-24
|Fully unlocked at migration
|3,000,000
Summary Table: Aave Tokenomics
|Mechanism
|Details
|Issuance
|Fixed supply minted at genesis, with additional tokens for the Ecosystem Reserve
|Allocation
|Core Dev, UX Dev, Management & Legal, Unexpected Costs, Promotions, Public Sale, Reserve
|Usage
|Governance, protocol incentives, Safety Module staking
|Incentives
|Distributed via DAO proposals, liquidity mining, Safety Module rewards
|Locking
|Vesting for most allocations, staking in Safety Module
|Unlocking
|20% at genesis, 20% every 6 months (except public sale and reserve, which are instant)
Additional Notes
- Governance and Incentives: The Aave DAO, governed by AAVE holders, manages incentive programs and protocol upgrades.
- Staking Risks: Staked AAVE in the Safety Module is subject to slashing in the event of a protocol shortfall, aligning incentives for protocol security.
This structure ensures a balanced approach to distribution, incentivization, and long-term protocol sustainability.
Tokenomika AaveToken (AAVE): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro AaveToken (AAVE) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů AAVE, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu AAVE, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro AAVE rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuAAVE!
Jak nakupovat AAVE
Chtěli byste si přidat AaveToken (AAVE) do svého portfolia? MEXC podporuje různé způsoby nákupu AAVE, včetně kreditních karet, bankovních převodů a peer-to-peer obchodování. Ať už jste začátečník nebo profesionál, MEXC vám dopřeje snadný a bezpečný nákup kryptoměn.
Historie cen pro AaveToken (AAVE)
Analýza historie cen AAVE pomáhá uživatelům pochopit minulé pohyby na trhu, klíčové úrovně podpory/odporu a vzorce volatility. Ať už sledujete historická maxima, nebo hledáte trendy, historická data jsou důležitou součástí předpovídání cen a technické analýzy.
Předpověď ceny AAVE
Chcete vědět, kam může AAVE zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen AAVE kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
