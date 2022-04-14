Tokenomika pro 42069COIN (42069COIN)

Zjistěte klíčové informace o 42069COIN (42069COIN), včetně jeho objemu tokenů, modelu rozdělení a tržních dat v reálném čase.
Informace o 42069COIN (42069COIN)

The Ultimate Meme-coin - This is a meme coin based around developing a strong community day by day. This is a long term token. - The community has idea's to use RWA and tie it into the token down the line. It is also based around the Holiday 4.20 which happens to be a Holiday this year, but tied closely to ELON Musk (since he was born 69 days after 4.20). Backed by KOL's, formed by Degens. The community as in WE have set the bar high to achieve.

Oficiální webové stránky:
https://www.42069coin.xyz/

42069COIN (42069COIN): tokenomika a analýza cen

Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro 42069COIN (42069COIN), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.

Tržní kapitalizace:
$ 30.41K
$ 30.41K
Celkový objem:
$ 999.70M
$ 999.70M
Objem v oběhu:
$ 999.70M
$ 999.70M
FDV (plně zředěná kapitalizace):
$ 30.41K
$ 30.41K
Historické maximum:
$ 0
$ 0
Historické minimum:
$ 0
$ 0
Aktuální cena:
$ 0
$ 0

Tokenomika 42069COIN (42069COIN): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití

Pochopení tokenomiky pro 42069COIN (42069COIN) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.

Klíčové ukazatele a jejich výpočet:

Celkový objem:

Maximální počet tokenů 42069COIN, které byly nebo budou kdy vytvořeny.

Objem v oběhu:

Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.

Maximální objem:

Pevný limit pro celkový počet tokenu 42069COIN, které mohou existovat.

FDV (plně zředěná kapitalizace):

Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.

Míra inflace:

Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.

Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?

Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.

Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.

Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.

Teď, když už tokenomice pro 42069COIN rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenu42069COIN!

Předpověď ceny 42069COIN

Chcete vědět, kam může 42069COIN zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen 42069COIN kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.

Prohlášení

Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.