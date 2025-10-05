Kurz R0AR TOKEN(1R0R)
-0.69%
+0.46%
-24.35%
-24.35%
Cena R0AR TOKEN (1R0R) v reálném čase je $ 0.01299. Za posledních 24 hodin se 1R0R obchodoval v rozmezí od minima $ 0.01286 do maxima $ 0.01328, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena 1R0R v historii je $ 0.05359728874422925, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.003689277531738991.
Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena 1R0R se za poslední hodinu změnila o -0.69%, za 24 hodin o +0.46% a za posledních 7 dní o -24.35%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.
Aktuální tržní kapitalizace R0AR TOKEN je --, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 10.41K. Objem v oběhu 1R0R je --, přičemž celková zásoba je 1000000000010. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 129.90M.
Sledujte změny cen R0AR TOKEN pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:
|Období
|Změnit (USD)
|Změnit (%)
|Dnes
|$ +0.0000595
|+0.46%
|30 dní
|$ -0.0242
|-65.08%
|60 dní
|$ -0.00733
|-36.08%
|90 dní
|$ -0.00788
|-37.76%
Dnes zaznamenal 1R0R změnu o $ +0.0000595 (+0.46%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.
Za posledních 30 dní se cena posunula o $ -0.0242 (-65.08%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.
Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u 1R0R ke změně o $ -0.00733 (-36.08%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.
Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ -0.00788 (-37.76%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.
R0AR is the utility token that powers the entire R0ARverse. It's the key to unlocking opportunities within the R0AR decentralized finance ecosystem. R0AR is an ERC-20 token that serves multiple functions within our DeFi ecosystem. As a governance token, it gives holders a voice in shaping the platform's future and provides access to exclusive features, the R0AR Platform, Portal, staking rewards and yield farming. Whether you're staking, farming or trading on the Platform, making your voice heard in the decentralized autonomous organization, or browsing the NFT marketplace, R0AR is at the center of it all.
