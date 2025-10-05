Dnešní aktuální cena R0AR TOKEN je 0.01299 USD. Sledujte aktualizace cen 1R0R v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend 1R0R.Dnešní aktuální cena R0AR TOKEN je 0.01299 USD. Sledujte aktualizace cen 1R0R v USD, živé grafy, tržní kapitalizaci, 24hodinový objem a další ukazatele v reálném čase. Nyní můžete na MEXC snadno prozkoumat cenový trend 1R0R.

Logo R0AR TOKEN

Kurz R0AR TOKEN(1R0R)

Aktuální cena 1 1R0R na USD

$0.01299
+0.46%1D
USD
Graf aktuální ceny R0AR TOKEN (1R0R)
Poslední aktualizace stránky: 2025-10-05 18:25:17 (UTC+8)

Informace o ceně R0AR TOKEN (1R0R) (USD)

24hodinová změna ceny:
$ 0.01286
Nejnižší za 24 h
$ 0.01328
Nejvyšší za 24 h

$ 0.01286
$ 0.01328
$ 0.05359728874422925
$ 0.003689277531738991
-0.69%

+0.46%

-24.35%

-24.35%

Cena R0AR TOKEN (1R0R) v reálném čase je $ 0.01299. Za posledních 24 hodin se 1R0R obchodoval v rozmezí od minima $ 0.01286 do maxima $ 0.01328, což poukazuje na aktivní volatilitu trhu. Nejvyšší cena 1R0R v historii je $ 0.05359728874422925, zatímco nejnižší cena v historii je $ 0.003689277531738991.

Pokud jde o krátkodobou výkonnost, cena 1R0R se za poslední hodinu změnila o -0.69%, za 24 hodin o +0.46% a za posledních 7 dní o -24.35%. Získáte tak rychlý přehled o jeho nejnovějších cenových trendech a tržní dynamice na MEXC.

Informace o trhu R0AR TOKEN (1R0R)

No.5870

--
$ 10.41K
$ 129.90M
--
10,000,000,000
1,000,000,000,010
ETH

Aktuální tržní kapitalizace R0AR TOKEN je --, přičemž objem obchodů za 24 hodin činí $ 10.41K. Objem v oběhu 1R0R je --, přičemž celková zásoba je 1000000000010. Jeho plně zředěné ocenění (FDV) je $ 129.90M.

Historie cen v USD pro R0AR TOKEN (1R0R)

Sledujte změny cen R0AR TOKEN pro dnešek a za posledních 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobíZměnit (USD)Změnit (%)
Dnes$ +0.0000595+0.46%
30 dní$ -0.0242-65.08%
60 dní$ -0.00733-36.08%
90 dní$ -0.00788-37.76%
Změna ceny R0AR TOKEN dnes

Dnes zaznamenal 1R0R změnu o $ +0.0000595 (+0.46%), což odráží jeho nedávnou aktivitu na trhu.

Změna ceny R0AR TOKEN za 30 d

Za posledních 30 dní se cena posunula o  $ -0.0242 (-65.08%), což ukazuje krátkodobou výkonnost tokenu.

Změna ceny R0AR TOKEN za 60 d

Rozšířením pohledu na 60 dní došlo u 1R0R ke změně o $ -0.00733 (-36.08%), což poskytlo širší pohled na jeho výkonnost.

Změna ceny R0AR TOKEN za 90 d

Při pohledu na trend za 90 dní se cena posunula o $ -0.00788 (-37.76%), což nabízí pohled na dlouhodobou trajektorii tokenu.

Chcete získat přístup k historii cen a cenovým pohybům R0AR TOKEN (1R0R)?

Podívejte se na stránku Historie cen R0AR TOKEN.

Co je R0AR TOKEN (1R0R)

R0AR is the utility token that powers the entire R0ARverse. It's the key to unlocking opportunities within the R0AR decentralized finance ecosystem. R0AR is an ERC-20 token that serves multiple functions within our DeFi ecosystem. As a governance token, it gives holders a voice in shaping the platform's future and provides access to exclusive features, the R0AR Platform, Portal, staking rewards and yield farming. Whether you're staking, farming or trading on the Platform, making your voice heard in the decentralized autonomous organization, or browsing the NFT marketplace, R0AR is at the center of it all.

R0AR TOKEN je k dispozici na MEXC, kde můžete token pohodlně nakupovat, držet, převádět a stakovat přímo na naší platformě. Ať už jste ve světě kryptoměn zkušený investor nebo nováček, burza MEXC nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a řadu nástrojů pro efektivní správu vašich R0AR TOKEN investic. Podrobnější informace o tomto tokenu naleznete na naší stránce s představením digitálních aktiv.

Kromě toho můžete:
- Podívejte se na dostupnost stakingu 1R0Ra zjistěte, jak můžete získat odměny za své držby.
- Přečtěte si recenze a analýzy o R0AR TOKEN na našem blogu a zůstaňte v obraze ohledně nejnovějších tržních trendů a informací od odborníků.

Naše rozsáhlé zdroje jsou navržené tak, aby vám usnadnily nákup na R0AR TOKEN a zajistily vám veškeré nástroje a znalosti potřebné k tomu, abyste mohli s jistotou investovat.

Předpověď ceny R0AR TOKEN (USD)

Jakou hodnotu v USD bude mít R0AR TOKEN (1R0R) zítra, za týden nebo za měsíc? Na jakou hodnotu by mohla být vaše aktiva R0AR TOKEN (1R0R) oceněna v roce 2025, 2026, 2027, 2028 - nebo dokonce za 10 či 20 let? Pomocí našeho nástroje pro předpověď ceny můžete procházet krátkodobé i dlouhodobé předpovědi pro R0AR TOKEN.

Zkontrolujte si nyní předpověď ceny R0AR TOKEN!

Tokenomika pro R0AR TOKEN (1R0R)

Pochopení tokenomiky R0AR TOKEN (1R0R) může poskytnout podrobnější informace ohledně dlouhodobé hodnoty a růstového potenciálu tokenu. Tokenomika odhaluje základní strukturu ekonomiky projektu - od způsobu distribuce tokenů až po řízení jejich objemu. Seznamte se s podrobnou tokenomikou tokenu 1R0R hned teď!

Jak nakupovat R0AR TOKEN (1R0R)

Snažíte se zjistit, jak koupit R0AR TOKEN? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Na MEXC si můžete snadno koupit R0AR TOKEN podle našeho podrobného průvodce nákupem. Dáme vám podrobné pokyny a videokurzy, ve kterých uvidíte, jak se zaregistrovat na MEXC a jak používat různé pohodlné možnosti platby.

1R0R na místní měny

1 R0AR TOKEN(1R0R) na VND
341.83185
1 R0AR TOKEN(1R0R) na AUD
A$0.0196149
1 R0AR TOKEN(1R0R) na GBP
0.0094827
1 R0AR TOKEN(1R0R) na EUR
0.0110415
1 R0AR TOKEN(1R0R) na USD
$0.01299
1 R0AR TOKEN(1R0R) na MYR
RM0.054558
1 R0AR TOKEN(1R0R) na TRY
0.5379159
1 R0AR TOKEN(1R0R) na JPY
¥1.90953
1 R0AR TOKEN(1R0R) na ARS
ARS$18.504255
1 R0AR TOKEN(1R0R) na RUB
1.0679079
1 R0AR TOKEN(1R0R) na INR
1.1526027
1 R0AR TOKEN(1R0R) na IDR
Rp216.4999134
1 R0AR TOKEN(1R0R) na KRW
18.2957655
1 R0AR TOKEN(1R0R) na PHP
0.752121
1 R0AR TOKEN(1R0R) na EGP
￡E.0.6200127
1 R0AR TOKEN(1R0R) na BRL
R$0.0692367
1 R0AR TOKEN(1R0R) na CAD
C$0.0180561
1 R0AR TOKEN(1R0R) na BDT
1.5802335
1 R0AR TOKEN(1R0R) na NGN
19.0189188
1 R0AR TOKEN(1R0R) na COP
$50.5447395
1 R0AR TOKEN(1R0R) na ZAR
R.0.2236878
1 R0AR TOKEN(1R0R) na UAH
0.5357076
1 R0AR TOKEN(1R0R) na TZS
T.Sh.31.91643
1 R0AR TOKEN(1R0R) na VES
Bs2.40315
1 R0AR TOKEN(1R0R) na CLP
$12.45741
1 R0AR TOKEN(1R0R) na PKR
Rs3.6539571
1 R0AR TOKEN(1R0R) na KZT
7.1099466
1 R0AR TOKEN(1R0R) na THB
฿0.4204863
1 R0AR TOKEN(1R0R) na TWD
NT$0.3954156
1 R0AR TOKEN(1R0R) na AED
د.إ0.0476733
1 R0AR TOKEN(1R0R) na CHF
Fr0.0102621
1 R0AR TOKEN(1R0R) na HKD
HK$0.1009323
1 R0AR TOKEN(1R0R) na AMD
֏4.9769886
1 R0AR TOKEN(1R0R) na MAD
.د.م0.1180791
1 R0AR TOKEN(1R0R) na MXN
$0.2388861
1 R0AR TOKEN(1R0R) na SAR
ريال0.0485826
1 R0AR TOKEN(1R0R) na ETB
Br1.8847191
1 R0AR TOKEN(1R0R) na KES
KSh1.6775286
1 R0AR TOKEN(1R0R) na JOD
د.أ0.00920991
1 R0AR TOKEN(1R0R) na PLN
0.0470238
1 R0AR TOKEN(1R0R) na RON
лв0.0562467
1 R0AR TOKEN(1R0R) na SEK
kr0.1217163
1 R0AR TOKEN(1R0R) na BGN
лв0.0215634
1 R0AR TOKEN(1R0R) na HUF
Ft4.3012488
1 R0AR TOKEN(1R0R) na CZK
0.2683734
1 R0AR TOKEN(1R0R) na KWD
د.ك0.00397494
1 R0AR TOKEN(1R0R) na ILS
0.042867
1 R0AR TOKEN(1R0R) na BOB
Bs0.089631
1 R0AR TOKEN(1R0R) na AZN
0.022083
1 R0AR TOKEN(1R0R) na TJS
SM0.1209369
1 R0AR TOKEN(1R0R) na GEL
0.0353328
1 R0AR TOKEN(1R0R) na AOA
Kz11.9065041
1 R0AR TOKEN(1R0R) na BHD
.د.ب0.00488424
1 R0AR TOKEN(1R0R) na BMD
$0.01299
1 R0AR TOKEN(1R0R) na DKK
kr0.0826164
1 R0AR TOKEN(1R0R) na HNL
L0.3396885
1 R0AR TOKEN(1R0R) na MUR
0.5885769
1 R0AR TOKEN(1R0R) na NAD
$0.2238177
1 R0AR TOKEN(1R0R) na NOK
kr0.1293804
1 R0AR TOKEN(1R0R) na NZD
$0.0222129
1 R0AR TOKEN(1R0R) na PAB
B/.0.01299
1 R0AR TOKEN(1R0R) na PGK
K0.0552075
1 R0AR TOKEN(1R0R) na QAR
ر.ق0.0472836
1 R0AR TOKEN(1R0R) na RSD
дин.1.296402
1 R0AR TOKEN(1R0R) na UZS
soʻm156.5059881
1 R0AR TOKEN(1R0R) na ALL
L1.0702461
1 R0AR TOKEN(1R0R) na ANG
ƒ0.0232521
1 R0AR TOKEN(1R0R) na AWG
ƒ0.023382
1 R0AR TOKEN(1R0R) na BBD
$0.02598
1 R0AR TOKEN(1R0R) na BAM
KM0.0215634
1 R0AR TOKEN(1R0R) na BIF
Fr38.20359
1 R0AR TOKEN(1R0R) na BND
$0.0166272
1 R0AR TOKEN(1R0R) na BSD
$0.01299
1 R0AR TOKEN(1R0R) na JMD
$2.0856744
1 R0AR TOKEN(1R0R) na KHR
52.1686194
1 R0AR TOKEN(1R0R) na KMF
Fr5.44281
1 R0AR TOKEN(1R0R) na LAK
282.3912987
1 R0AR TOKEN(1R0R) na LKR
Rs3.9279162
1 R0AR TOKEN(1R0R) na MDL
L0.2174526
1 R0AR TOKEN(1R0R) na MGA
Ar57.9909972
1 R0AR TOKEN(1R0R) na MOP
P0.1040499
1 R0AR TOKEN(1R0R) na MVR
0.198747
1 R0AR TOKEN(1R0R) na MWK
MK22.5520689
1 R0AR TOKEN(1R0R) na MZN
MT0.830061
1 R0AR TOKEN(1R0R) na NPR
Rs1.847178
1 R0AR TOKEN(1R0R) na PYG
91.47558
1 R0AR TOKEN(1R0R) na RWF
Fr18.79653
1 R0AR TOKEN(1R0R) na SBD
$0.1069077
1 R0AR TOKEN(1R0R) na SCR
0.1899138
1 R0AR TOKEN(1R0R) na SRD
$0.494919
1 R0AR TOKEN(1R0R) na SVC
$0.1135326
1 R0AR TOKEN(1R0R) na SZL
L0.2236878
1 R0AR TOKEN(1R0R) na TMT
m0.045465
1 R0AR TOKEN(1R0R) na TND
د.ت0.03782688
1 R0AR TOKEN(1R0R) na TTD
$0.0879423
1 R0AR TOKEN(1R0R) na UGX
Sh44.9454
1 R0AR TOKEN(1R0R) na XAF
Fr7.24842
1 R0AR TOKEN(1R0R) na XCD
$0.035073
1 R0AR TOKEN(1R0R) na XOF
Fr7.24842
1 R0AR TOKEN(1R0R) na XPF
Fr1.31199
1 R0AR TOKEN(1R0R) na BWP
P0.1725072
1 R0AR TOKEN(1R0R) na BZD
$0.0261099
1 R0AR TOKEN(1R0R) na CVE
$1.2198909
1 R0AR TOKEN(1R0R) na DJF
Fr2.31222
1 R0AR TOKEN(1R0R) na DOP
$0.813174
1 R0AR TOKEN(1R0R) na DZD
د.ج1.6819452
1 R0AR TOKEN(1R0R) na FJD
$0.0292275
1 R0AR TOKEN(1R0R) na GNF
Fr112.94805
1 R0AR TOKEN(1R0R) na GTQ
Q0.0995034
1 R0AR TOKEN(1R0R) na GYD
$2.7163389
1 R0AR TOKEN(1R0R) na ISK
kr1.57179

Zdroj R0AR TOKEN

Pokud chcete se podrobněji seznámit s R0AR TOKEN, prozkoumejte další zdroje, jako jsou bílá kniha, oficiální webové stránky a další publikace:

Bílá kniha
Oficiální webová stránka R0AR TOKEN
Block Explorer

Lidé se také ptají: Další otázky ohledně R0AR TOKEN

Jakou hodnotu má dnes R0AR TOKEN (1R0R)?
Aktuální cena 1R0R v USD je 0.01299 USD, aktualizovaná v reálném čase podle nejnovějších údajů z trhu.
Jaká je aktuální cena 1R0R v USD?
Aktuální cena 1R0R v USD je $ 0.01299. Podívejte se na nástroj MEXC pro konverzi pro přesnou konverzi tokenů.
Jaká je tržní kapitalizace R0AR TOKEN?
Tržní kapitalizace 1R0R je -- USD. Tržní kapitalizace = aktuální cena × objem v oběhu. Uvádí celkovou tržní hodnotu tokenu a jeho pořadí.
Jaký je objem 1R0R v oběhu?
Objem 1R0R v oběhu je -- USD.
Jaká byla historicky nejvyšší cena (ATH) 1R0R?
1R0R dosáhl historicky nejvyšší ceny (ATH) 0.05359728874422925 USD.
Jaká byla historicky nejnižší cena (ATL) 1R0R?
1R0R dosáhl historicky nejnižší ceny (ATL) 0.003689277531738991 USD.
Jaký je objem obchodování 1R0R?
Aktuální 24hodinový objem obchodování 1R0R je $ 10.41K USD.
Dosáhne 1R0R letos vyšší ceny?
1R0R může v letošním roce vzrůst v závislosti na podmínkách na trhu a vývoji projektů. Podívejte se na předpověď cen1R0R, kde najdete podrobnější analýzu.
Poslední aktualizace stránky: 2025-10-05 18:25:17 (UTC+8)

Prohlášení

Ceny kryptoměn podléhají vysokým tržním rizikům a volatilitě cen. Měli byste investovat do projektů a produktů, které dobře znáte a u kterých chápete související rizika. Před jakoukoli investicí byste měli pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíle a toleranci k riziku a poradit se s nezávislým finančním poradcem. Tento materiál by neměl být vykládán jako finanční poradenství. Minulý výkon není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků. Hodnota vaší investice může klesnout stejně jako stoupnout a nemusí se vám vrátit investovaná částka. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. MEXC nenese odpovědnost za případné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace naleznete v našich podmínkách používání a varování před rizikem. Pamatujte, že údaje týkající se výše uvedené kryptoměny (jako je její aktuální cena) jsou založeny na zdrojích třetích stran. Jsou vám předkládány ve stavu „jak leží a běží“, a to výhradně pro informační účely, bez jakékoli záruky nebo garance. Odkazy na stránky třetích stran také nejsou pod kontrolou společnosti MEXC. Společnost MEXC neodpovídá za spolehlivost a přesnost těchto stránek třetích stran ani jejich obsahu.

Kalkulačka pro převod 1R0R na USD

Částka

1R0R
1R0R
USD
USD

1 1R0R = 0.01299 USD

Obchodujte 1R0R

1R0R/USDT
$0.01299
+0.38%

