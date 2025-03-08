1R0R

R0AR is the utility token that powers the entire R0ARverse. It's the key to unlocking opportunities within the R0AR decentralized finance ecosystem. R0AR is an ERC-20 token that serves multiple functions within our DeFi ecosystem. As a governance token, it gives holders a voice in shaping the platform's future and provides access to exclusive features, the R0AR Platform, Portal, staking rewards and yield farming. Whether you're staking, farming or trading on the Platform, making your voice heard in the decentralized autonomous organization, or browsing the NFT marketplace, R0AR is at the center of it all.

Jméno1R0R

PoziceNo.5870

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0

Objem v oběhu--

Max. objem10,000,000,000

Celkový objem1,000,000,000,010

Poměr v oběhu%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.05359728874422925,2025-03-08

Nejnižší cena0.003689277531738991,2025-04-16

Veřejný blockchainETH

PředstaveníR0AR is the utility token that powers the entire R0ARverse. It's the key to unlocking opportunities within the R0AR decentralized finance ecosystem. R0AR is an ERC-20 token that serves multiple functions within our DeFi ecosystem. As a governance token, it gives holders a voice in shaping the platform's future and provides access to exclusive features, the R0AR Platform, Portal, staking rewards and yield farming. Whether you're staking, farming or trading on the Platform, making your voice heard in the decentralized autonomous organization, or browsing the NFT marketplace, R0AR is at the center of it all.

Sektor

Sociální sítě

etfindex:mc_etfindex_sourceProhlášení: Zdrojem dat je cmc a neměly by být považovány za investiční poradenství.

MEXC je vaše nejjednodušší cesta ke kryptoměnám. Objevte přední světovou burzu kryptoměn pro nákup, obchodování a vydělávání na kryptoměnách. Obchodujte s bitcoinem BTC, ethereem ETH a více než 3,000 altcoiny.MEXC je vaše nejjednodušší cesta ke kryptoměnám. Objevte přední světovou burzu kryptoměn pro nákup, obchodování a vydělávání na kryptoměnách. Obchodujte s bitcoinem BTC, ethereem ETH a více než 3,000 altcoiny.
Hledat
Oblíbené
1R0R/USDT
R0AR TOKEN
----
--
Nejvyšší za 24 h
--
Nejnižší za 24 h
--
Objem za 24 h (1R0R)
--
Částka za 24 h (USDT)
--
Graf
Info
Kniha objed.
Tržní obchody
Kniha objed.
Tržní obchody
Kniha objed.
Tržní obchody
Tržní obchody
Spot
Open orders（0）
Historie objednávek
Historie obchodů
Otevřené pozice (0)
MEXC je vaše nejjednodušší cesta ke kryptoměnám. Objevte přední světovou burzu kryptoměn pro nákup, obchodování a vydělávání na kryptoměnách. Obchodujte s bitcoinem BTC, ethereem ETH a více než 3,000 altcoiny.MEXC je vaše nejjednodušší cesta ke kryptoměnám. Objevte přední světovou burzu kryptoměn pro nákup, obchodování a vydělávání na kryptoměnách. Obchodujte s bitcoinem BTC, ethereem ETH a více než 3,000 altcoiny.
1R0R/USDT
--
--
‎--
Nejvyšší za 24 h
--
Nejnižší za 24 h
--
Objem za 24 h (1R0R)
--
Částka za 24 h (USDT)
--
Graf
Kniha objed.
Tržní obchody
Info
Open orders（0）
Historie objednávek
Historie obchodů
Otevřené pozice (0)
Loading...