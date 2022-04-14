Tokenomika pro 0xsim by Virtuals (SAGE)
Informace o 0xsim by Virtuals (SAGE)
Your AI-powered key to navigating crypto with confidence: 0xsim.ai. We deliver real-time market analytics, deep token insights, and intelligent AI analysis across all major EVM networks and Solana.
Easily understand the market with clear charts, volume data, and trend analysis. Our AI, uniquely trained on comprehensive token data, provides actionable insights, putting expert analysis at your fingertips.
Trade smarter with our upcoming limitless limit orders, allowing you to trigger trades based on virtually any future event you can describe – quantitative or qualitative.
Utilizing reliable 0xv2 for EVM and Jupiter for Solana, 0xsim.ai makes sophisticated crypto tools accessible through the power of AI. Visit terminal.0xsim.ai to get started!
0xsim by Virtuals (SAGE): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro 0xsim by Virtuals (SAGE), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika 0xsim by Virtuals (SAGE): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro 0xsim by Virtuals (SAGE) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů SAGE, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu SAGE, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro SAGE rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenuSAGE!
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.