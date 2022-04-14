Tokenomika pro 0xBitcoin (0XBTC)
Informace o 0xBitcoin (0XBTC)
The first pure mined ERC20 Token for Ethereum, using the soliditySHA3 hashing algorithm. This is a smart contract which follows the original Satoshi Nakamoto whitepaper to form a fundamentally sound trustless currency. This combines the scarcity and fair distribution model of Bitcoin with the speed and extensibility of the Ethereum network. Thus, it is named 0xBitcoin or 0xBTC where 0x represents the Ethereum Network and ecosystem.
0xBitcoin (0XBTC): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro 0xBitcoin (0XBTC), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika 0xBitcoin (0XBTC): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro 0xBitcoin (0XBTC) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů 0XBTC, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu 0XBTC, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro 0XBTC rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenu0XBTC!
Předpověď ceny 0XBTC
Chcete vědět, kam může 0XBTC zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen 0XBTC kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Proč byste měli zvolit MEXC?
MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.