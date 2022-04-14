Tokenomika pro 000 Capital (000)
Informace o 000 Capital (000)
000 Capital is utilizing the Aixbt terminal to provide hand-picked alpha and an edge in the crypto market. We provide users with access to a holder-only TG channel and are actively working on other revenue streams that will be shared with holders. Some of the revenue streams are: Trading, LPing, Refs, RWAs etc. We also have a deal flow for private deals coming soon. The capital will be managed by the core group of 000, while every holder will be rewarded. Currently we are actively and successfully trading and farming already while the RWA partnerships and projects are close to being finished
000 Capital (000): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro 000 Capital (000), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika 000 Capital (000): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro 000 Capital (000) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů 000, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu 000, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro 000 rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenu000!
Předpověď ceny 000
Chcete vědět, kam může 000 zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen 000 kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Proč byste měli zvolit MEXC?
MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.