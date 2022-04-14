Tokenomika pro 00 Token (00)
Informace o 00 Token (00)
P00LS is the leading community-first platform for creator cryptocurrencies.
Traditional spheres of influence — from Hollywood to Wall Street and Silicon Valley — are converging more now than ever before, forming a new marketplace with creators, brands and their audiences at the center. A cultural revolution is underway, and it’s being led by the world’s creative class.
To help build their ecosystems in this new world, P00LS empowers creators and brands to launch their own social tokens and distribute them to their communities. These tokens become the currencies for their respective ecosystems, providing audiences and consumers with exclusive access and more meaningful connections to their favorite brands and creators.
With P00LS — the premier tool for accessing creator value — money is no longer the only currency.
What is 00?
The $00 token is the heart of the zerozero marketplace, powering all of your favorite creator coins. All creator tokens can be purchased and sold on the zerozero marketplace against $00. The $00 token is the master key to all creators and brands on P00LS. $00 isn’t just an entry ticket, but a stake in the ecosystem of all creator coins. The $00 community will have a role in shaping how brand and creator ecosystems develop and grow.
The $00 token is a governance token, giving any holder voting rights within the zerozero marketplace, as well as access to the treasury of creator coins. Think of $00 as the center of mass for the creator coin galaxy. Use it to enter the solar system of every brand and creator on P00LS.
The $00 token is an ERC-20 token minted on the Ethereum blockchain that works as a governance and access token for the zerozero DAO and its ecosystem.
00 Token (00): tokenomika a analýza cen
Prozkoumejte klíčové tokenomická a cenové data pro 00 Token (00), včetně tržní kapitalizace, údajů o objemu, FDV a historie cen. Zjistěte na první pohled aktuální hodnotu tokenu a jeho postavení na trhu v přehledném shrnutí.
Tokenomika 00 Token (00): Vysvětlení klíčových ukazatelů a případy použití
Pochopení tokenomiky pro 00 Token (00) je nezbytné pro analýzu jeho dlouhodobé hodnoty, udržitelnosti a potenciálu.
Klíčové ukazatele a jejich výpočet:
Celkový objem:
Maximální počet tokenů 00, které byly nebo budou kdy vytvořeny.
Objem v oběhu:
Počet tokenů, které jsou v současné době k dispozici na trhu a v rukou veřejnosti.
Maximální objem:
Pevný limit pro celkový počet tokenu 00, které mohou existovat.
FDV (plně zředěná kapitalizace):
Vypočítá se jako aktuální cena × maximální objem, čímž se získá projekce celkové tržní kapitalizace, pokud jsou všechny tokeny v oběhu.
Míra inflace:
Odráží rychlost zavádění nových tokenů, což ovlivňuje jejich nedostatek a dlouhodobý pohyb ceny.
Proč jsou tyto ukazatele pro obchodníky důležité?
Velký objem v oběhu = vyšší likvidita.
Omezený maximální objem + nízká inflace = potenciál dlouhodobého zhodnocení.
Transparentní rozdělování tokenů = větší důvěra v projekt a nižší riziko centralizované kontroly.
Vysoká FDV při nízké aktuální tržní kapitalizaci = možné signály nadhodnocení.
Teď, když už tokenomice pro 00 rozumíte, zjistěte aktuální cenu tokenu00!
Předpověď ceny 00
Chcete vědět, kam může 00 zamířit? Naše stránka s předpověďmi cen 00 kombinuje tržní sentiment, historické trendy a technické ukazatele a nabízí tak výhled do budoucna.
Proč byste měli zvolit MEXC?
MEXC je jednou z nejlepších kryptoměnových burz na světě, které důvěřují miliony uživatelů po celém světě. Ať už jste začátečník, nebo profesionál, MEXC je vaší nejjednodušší cesta ke kryptoměnám.
Prohlášení
Data o tokenomice na této stránce pochází ze externích zdrojů. Společnost MEXC nezaručuje jejich přesnost. Před investicí prosím proveďte důkladný průzkum.