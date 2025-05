MPLX

Metaplex is an open source protocol for the creation and use of digital assets on the Solana blockchain. The Metaplex Program Library (MPL) provides developers with on-chain utilities for building Metaplex NFTs, metaverses, and gaming applications. MPLX is the governance token of the Metaplex protocol and the Metaplex DAO. MPLX holders ultimately control the modification of the programs in the MPL through governance over the Metaplex DAO.

JménoMPLX

PoziceNo.323

Tržní kapitalizace$0.00

Plně zředěná tržní kapitalizace$0.00

Podíl na trhu%

Objem obchodování / tržní kapitalizace (24 h)0.67%

Objem v oběhu755,813,146

Max. objem1,000,000,000

Celkový objem999,983,869

Poměr v oběhu0.7558%

Datum vydání--

Cena, za kterou bylo aktivum poprvé vydáno--

Historické maximum0.8912299134502645,2022-09-20

Nejnižší cena0.02605055750140595,2023-05-10

Veřejný blockchainSOL

