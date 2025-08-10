Zero প্রাইস (ZER)
Zero(ZER) বর্তমানে 0.01437281USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 206.60KUSD। ZER থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ ZER থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। ZER এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Zero থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00086266014981694 ছিল।
গত 30 দিনে, Zero থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0017428023 ছিল।
গত 60 দিনে, Zero থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0044655055 ছিল।
গত 90 দিনে, Zero থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.000266413119681007 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ -0.00086266014981694
|-5.66%
|30 দিন
|$ +0.0017428023
|+12.13%
|60 দিন
|$ +0.0044655055
|+31.07%
|90 দিন
|$ +0.000266413119681007
|+1.89%
Zero এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.18%
-5.66%
+10.54%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
ZERO is born from Zcash and includes the best privacy and anonymity technology available today. Be a part of the journey.
Zero (ZER) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। ZERটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 ZER থেকে VND
₫378.22049515
|1 ZER থেকে AUD
A$0.0219903993
|1 ZER থেকে GBP
￡0.0106358794
|1 ZER থেকে EUR
€0.0122168885
|1 ZER থেকে USD
$0.01437281
|1 ZER থেকে MYR
RM0.0609407144
|1 ZER থেকে TRY
₺0.5845421827
|1 ZER থেকে JPY
¥2.11280307
|1 ZER থেকে ARS
ARS$19.036786845
|1 ZER থেকে RUB
₽1.1496810719
|1 ZER থেকে INR
₹1.2607828932
|1 ZER থেকে IDR
Rp231.8194836743
|1 ZER থেকে KRW
₩19.9621083528
|1 ZER থেকে PHP
₱0.8156569675
|1 ZER থেকে EGP
￡E.0.6976561974
|1 ZER থেকে BRL
R$0.0780443583
|1 ZER থেকে CAD
C$0.0196907497
|1 ZER থেকে BDT
৳1.7439967654
|1 ZER থেকে NGN
₦22.0103775059
|1 ZER থেকে UAH
₴0.5937407811
|1 ZER থেকে VES
Bs1.83971968
|1 ZER থেকে CLP
$13.88413446
|1 ZER থেকে PKR
Rs4.0726794416
|1 ZER থেকে KZT
₸7.7564306446
|1 ZER থেকে THB
฿0.4645292192
|1 ZER থেকে TWD
NT$0.429747019
|1 ZER থেকে AED
د.إ0.0527482127
|1 ZER থেকে CHF
Fr0.011498248
|1 ZER থেকে HKD
HK$0.1126828304
|1 ZER থেকে MAD
.د.م0.1299302024
|1 ZER থেকে MXN
$0.2669030817
|1 ZER থেকে PLN
zł0.0523170284
|1 ZER থেকে RON
лв0.0625217235
|1 ZER থেকে SEK
kr0.1375477917
|1 ZER থেকে BGN
лв0.0240025927
|1 ZER থেকে HUF
Ft4.8769818892
|1 ZER থেকে CZK
Kč0.3015415538
|1 ZER থেকে KWD
د.ك0.00438370705
|1 ZER থেকে ILS
₪0.0492987383