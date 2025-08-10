ZER সম্পর্কে আরও

Zero লোগো

Zero প্রাইস (ZER)

তালিকাভুক্ত নয়

Zero (ZER) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.01437281
$0.01437281$0.01437281
-5.60%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD

আজকে Zero (ZER) এর প্রাইস

Zero(ZER) বর্তমানে 0.01437281USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 206.60KUSD। ZER থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Zero এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
-5.66%
Zero এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
14.35M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ ZER থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। ZER এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Zero (ZER) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Zero থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00086266014981694 ছিল।
গত 30 দিনে, Zero থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0017428023 ছিল।
গত 60 দিনে, Zero থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0044655055 ছিল।
গত 90 দিনে, Zero থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.000266413119681007 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ -0.00086266014981694-5.66%
30 দিন$ +0.0017428023+12.13%
60 দিন$ +0.0044655055+31.07%
90 দিন$ +0.000266413119681007+1.89%

Zero (ZER) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Zero এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.01312118
$ 0.01312118$ 0.01312118

$ 0.01580258
$ 0.01580258$ 0.01580258

$ 12.38
$ 12.38$ 12.38

+0.18%

-5.66%

+10.54%

Zero (ZER) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 206.60K
$ 206.60K$ 206.60K

--
----

14.35M
14.35M 14.35M

Zero (ZER) কী?

ZERO is born from Zcash and includes the best privacy and anonymity technology available today. Be a part of the journey.

Zero (ZER) এর টোকেনোমিক্স

Zero (ZER) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। ZERটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

