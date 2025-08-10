ZENY প্রাইস (ZENY)
ZENY(ZENY) বর্তমানে 0.077361USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 205.02KUSD। ZENY থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ ZENY থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। ZENY এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, ZENY থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00039974 ছিল।
গত 30 দিনে, ZENY থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0114410807 ছিল।
গত 60 দিনে, ZENY থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0359478077 ছিল।
গত 90 দিনে, ZENY থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00039974
|+0.52%
|30 দিন
|$ -0.0114410807
|-14.78%
|60 দিন
|$ -0.0359478077
|-46.46%
|90 দিন
|$ 0
|--
ZENY এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.01%
+0.52%
+1.81%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
ReZipang is a next-generation Web3 project that seamlessly integrates the blockchain game Ennokuni, the creator support platform IchiOshiClub, and the profit-sharing token ZENY. Players can earn rewards by collecting in-game items and exchanging them for ZENY. The prize pool for ZENY is backed by revenue generated through IchiOshiClub, creating a unique system where real-world business success powers the in-game economy. Additionally, ZENY functions as a payment currency within IchiOshiClub, bridging the gap between virtual and real-world economies. By combining gameplay (“Play”), creator support (“Support”), and token-based earnings (“Earn”), ReZipang aims to build a sustainable and circular ecosystem.
|1 ZENY থেকে VND
₫2,035.754715
|1 ZENY থেকে AUD
A$0.11836233
|1 ZENY থেকে GBP
￡0.05724714
|1 ZENY থেকে EUR
€0.06575685
|1 ZENY থেকে USD
$0.077361
|1 ZENY থেকে MYR
RM0.32801064
|1 ZENY থেকে TRY
₺3.14627187
|1 ZENY থেকে JPY
¥11.372067
|1 ZENY থেকে ARS
ARS$102.4646445
|1 ZENY থেকে RUB
₽6.18810639
|1 ZENY থেকে INR
₹6.78610692
|1 ZENY থেকে IDR
Rp1,247.75788983
|1 ZENY থেকে KRW
₩107.44514568
|1 ZENY থেকে PHP
₱4.39023675
|1 ZENY থেকে EGP
￡E.3.75510294
|1 ZENY থেকে BRL
R$0.42007023
|1 ZENY থেকে CAD
C$0.10598457
|1 ZENY থেকে BDT
৳9.38698374
|1 ZENY থেকে NGN
₦118.46986179
|1 ZENY থেকে UAH
₴3.19578291
|1 ZENY থেকে VES
Bs9.902208
|1 ZENY থেকে CLP
$74.730726
|1 ZENY থেকে PKR
Rs21.92101296
|1 ZENY থেকে KZT
₸41.74863726
|1 ZENY থেকে THB
฿2.50030752
|1 ZENY থেকে TWD
NT$2.3130939
|1 ZENY থেকে AED
د.إ0.28391487
|1 ZENY থেকে CHF
Fr0.0618888
|1 ZENY থেকে HKD
HK$0.60651024
|1 ZENY থেকে MAD
.د.م0.69934344
|1 ZENY থেকে MXN
$1.43659377
|1 ZENY থেকে PLN
zł0.28159404
|1 ZENY থেকে RON
лв0.33652035
|1 ZENY থেকে SEK
kr0.74034477
|1 ZENY থেকে BGN
лв0.12919287
|1 ZENY থেকে HUF
Ft26.25013452
|1 ZENY থেকে CZK
Kč1.62303378
|1 ZENY থেকে KWD
د.ك0.023595105
|1 ZENY থেকে ILS
₪0.26534823