XMON প্রাইস (XMON)
XMON(XMON) বর্তমানে 400.97USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 1.01MUSD। XMON থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ XMON থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। XMON এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, XMON থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +74.22 ছিল।
গত 30 দিনে, XMON থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +56.9658880940 ছিল।
গত 60 দিনে, XMON থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -70.8478704640 ছিল।
গত 90 দিনে, XMON থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -74.7569997273022 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +74.22
|+22.72%
|30 দিন
|$ +56.9658880940
|+14.21%
|60 দিন
|$ -70.8478704640
|-17.66%
|90 দিন
|$ -74.7569997273022
|-15.71%
XMON এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+2.30%
+22.72%
+8.50%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
0xmons is a NFT platform for summoning neural net generated pixel monsters.
XMON (XMON) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। XMONটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 XMON থেকে VND
₫10,551,525.55
|1 XMON থেকে AUD
A$613.4841
|1 XMON থেকে GBP
￡296.7178
|1 XMON থেকে EUR
€340.8245
|1 XMON থেকে USD
$400.97
|1 XMON থেকে MYR
RM1,700.1128
|1 XMON থেকে TRY
₺16,307.4499
|1 XMON থেকে JPY
¥58,942.59
|1 XMON থেকে ARS
ARS$531,084.765
|1 XMON থেকে RUB
₽32,073.5903
|1 XMON থেকে INR
₹35,173.0884
|1 XMON থেকে IDR
Rp6,467,257.1591
|1 XMON থেকে KRW
₩556,899.2136
|1 XMON থেকে PHP
₱22,755.0475
|1 XMON থেকে EGP
￡E.19,463.0838
|1 XMON থেকে BRL
R$2,177.2671
|1 XMON থেকে CAD
C$549.3289
|1 XMON থেকে BDT
৳48,653.6998
|1 XMON থেকে NGN
₦614,041.4483
|1 XMON থেকে UAH
₴16,564.0707
|1 XMON থেকে VES
Bs51,324.16
|1 XMON থেকে CLP
$387,337.02
|1 XMON থেকে PKR
Rs113,618.8592
|1 XMON থেকে KZT
₸216,387.4702
|1 XMON থেকে THB
฿12,959.3504
|1 XMON থেকে TWD
NT$11,989.003
|1 XMON থেকে AED
د.إ1,471.5599
|1 XMON থেকে CHF
Fr320.776
|1 XMON থেকে HKD
HK$3,143.6048
|1 XMON থেকে MAD
.د.م3,624.7688
|1 XMON থেকে MXN
$7,446.0129
|1 XMON থেকে PLN
zł1,459.5308
|1 XMON থেকে RON
лв1,744.2195
|1 XMON থেকে SEK
kr3,837.2829
|1 XMON থেকে BGN
лв669.6199
|1 XMON থেকে HUF
Ft136,057.1404
|1 XMON থেকে CZK
Kč8,412.3506
|1 XMON থেকে KWD
د.ك122.29585
|1 XMON থেকে ILS
₪1,375.3271