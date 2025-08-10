X2Y2 প্রাইস (X2Y2)
X2Y2(X2Y2) বর্তমানে 0.0021304USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 804.39KUSD। X2Y2 থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ X2Y2 থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। X2Y2 এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, X2Y2 থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0001204 ছিল।
গত 30 দিনে, X2Y2 থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0007893080 ছিল।
গত 60 দিনে, X2Y2 থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0008069015 ছিল।
গত 90 দিনে, X2Y2 থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0006870721223198478 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.0001204
|+5.99%
|30 দিন
|$ +0.0007893080
|+37.05%
|60 দিন
|$ +0.0008069015
|+37.88%
|90 দিন
|$ +0.0006870721223198478
|+47.60%
X2Y2 এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.91%
+5.99%
+25.38%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
X2Y2 r1 will be a full-featured NFT market at its launch. The marketplace's smart contract, frontend, and backend are all 100% independently developed. In addition to the most basic functions like listing and trading, you can expect the following features: - Instant push notifications for buys & sells - Integrated rarity ranking and analysis - Bulk sending & listing - Bidding on a collection or traits
X2Y2 (X2Y2) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। X2Y2টোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 X2Y2 থেকে VND
₫56.061476
|1 X2Y2 থেকে AUD
A$0.003259512
|1 X2Y2 থেকে GBP
￡0.001576496
|1 X2Y2 থেকে EUR
€0.00181084
|1 X2Y2 থেকে USD
$0.0021304
|1 X2Y2 থেকে MYR
RM0.009032896
|1 X2Y2 থেকে TRY
₺0.086643368
|1 X2Y2 থেকে JPY
¥0.3131688
|1 X2Y2 থেকে ARS
ARS$2.8217148
|1 X2Y2 থেকে RUB
₽0.170410696
|1 X2Y2 থেকে INR
₹0.186878688
|1 X2Y2 থেকে IDR
Rp34.361285512
|1 X2Y2 থেকে KRW
₩2.958869952
|1 X2Y2 থেকে PHP
₱0.1209002
|1 X2Y2 থেকে EGP
￡E.0.103409616
|1 X2Y2 থেকে BRL
R$0.011568072
|1 X2Y2 থেকে CAD
C$0.002918648
|1 X2Y2 থেকে BDT
৳0.258502736
|1 X2Y2 থেকে NGN
₦3.262473256
|1 X2Y2 থেকে UAH
₴0.088006824
|1 X2Y2 থেকে VES
Bs0.2726912
|1 X2Y2 থেকে CLP
$2.0579664
|1 X2Y2 থেকে PKR
Rs0.603670144
|1 X2Y2 থেকে KZT
₸1.149691664
|1 X2Y2 থেকে THB
฿0.068854528
|1 X2Y2 থেকে TWD
NT$0.06369896
|1 X2Y2 থেকে AED
د.إ0.007818568
|1 X2Y2 থেকে CHF
Fr0.00170432
|1 X2Y2 থেকে HKD
HK$0.016702336
|1 X2Y2 থেকে MAD
.د.م0.019258816
|1 X2Y2 থেকে MXN
$0.039561528
|1 X2Y2 থেকে PLN
zł0.007754656
|1 X2Y2 থেকে RON
лв0.00926724
|1 X2Y2 থেকে SEK
kr0.020387928
|1 X2Y2 থেকে BGN
лв0.003557768
|1 X2Y2 থেকে HUF
Ft0.722887328
|1 X2Y2 থেকে CZK
Kč0.044695792
|1 X2Y2 থেকে KWD
د.ك0.000649772
|1 X2Y2 থেকে ILS
₪0.007307272