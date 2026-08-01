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Wrapped Ever-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.00275983 USD। WEVER-এর মার্কেট ক্যাপ 44,099 USD। WEVER-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Wrapped Ever-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.00275983 USD। WEVER-এর মার্কেট ক্যাপ 44,099 USD। WEVER-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

WEVER সম্পর্কে আরও

WEVER প্রাইসের তথ্য

WEVER কী

WEVER হোয়াইটপেপার

WEVER অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

WEVER টোকেনোমিক্স

WEVER প্রাইস পূর্বাভাস

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Wrapped Ever প্রাইস (WEVER)

তালিকাভুক্ত নয়

1 WEVER থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.00276975
$0.00276975$0.00276975
-0.04%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
Wrapped Ever (WEVER) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 04:21:59 (UTC+8)

Wrapped Ever-এর আজকের প্রাইস

আজ Wrapped Ever (WEVER)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.00275983, যা গত 24 ঘণ্টায় 5.08% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান WEVER থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি WEVER-এর জন্য $ 0.00275983

Wrapped Ever বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 44,099 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 15.98M WEVER। গত 24 ঘণ্টায়, WEVER এর ট্রেড হয়েছে $ 0.00275844 (নিম্ন) এবং $ 0.00291069 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.237904 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.00223139

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, WEVER গত ঘণ্টায় +0.00% এবং গত 7 দিনে -8.70% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 667.48-তে পৌঁছেছে।

Wrapped Ever (WEVER) এর মার্কেট তথ্য

$ 44.10K
$ 44.10K$ 44.10K

$ 667.48
$ 667.48$ 667.48

$ 44.10K
$ 44.10K$ 44.10K

15.98M
15.98M 15.98M

15,978,799.497515792
15,978,799.497515792 15,978,799.497515792

Wrapped Ever এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 44.10K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 667.48। WEVER এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 15.98M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 15978799.497515792। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 44.10K

Wrapped Ever-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.00275844
$ 0.00275844$ 0.00275844
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0.00291069
$ 0.00291069$ 0.00291069
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.00275844
$ 0.00275844$ 0.00275844

$ 0.00291069
$ 0.00291069$ 0.00291069

$ 0.237904
$ 0.237904$ 0.237904

$ 0.00223139
$ 0.00223139$ 0.00223139

+0.00%

-5.08%

-8.70%

-8.70%

Wrapped Ever (WEVER) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Wrapped Ever থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.000147728257492701 ছিল।
গত 30 দিনে, Wrapped Ever থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0010697076 ছিল।
গত 60 দিনে, Wrapped Ever থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0014512141 ছিল।
গত 90 দিনে, Wrapped Ever থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0000001444958530844 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ -0.000147728257492701-5.08%
30 দিন$ -0.0010697076-38.75%
60 দিন$ -0.0014512141-52.58%
90 দিন$ +0.0000001444958530844+0.00%

Wrapped Ever এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Wrapped Ever (WEVER) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, WEVER এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Wrapped Ever (WEVER) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Wrapped Ever এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2026–2027 সালে Wrapped Ever এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? WEVER এর জন্য 2026–2027 পর্যন্ত প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পেজে যান, Wrapped Ever প্রাইস প্রেডিকশন ক্লিক করে।

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

Wrapped Ever সম্পর্কে

Wrapped Ever কোন ব্লকচেইন নেটওয়ার্কে চলে?

Wrapped Ever -- নেটওয়ার্কে চলে, যা নির্ধারণ করে লেনদেনগুলো কিভাবে প্রক্রিয়াভুক্ত হয়, নিশ্চিতকরণের গতি এবং সামগ্রিক নিরাপত্তা। এই চেইন ওয়ালেট, dApp এবং স্মার্ট কন্ট্রাক্ট স্ট্যান্ডার্ডের সাথে সামঞ্জস্যতাও নির্ধারণ করে।

WEVER-এর বর্তমান দাম কত?

টোকেনটির দাম Tk0.3395744692329599568000, যা গত ২৪ ঘন্টায় -5.08% পরিবর্তন দেখাচ্ছে। দামের আপডেটগুলো সামগ্রিকভাবে বিশ্বের প্রধান এক্সচেঞ্জগুলো থেকে রিয়েল-টাইমে সংগৃহীত হয়।

Wrapped Ever কোন ক্যাটাগরিতে পড়ে?

Wrapped Ever Crypto-Backed Tokens,Wrapped-Tokens ক্যাটাগরিতে পড়ে। এই শ্রেণীবিন্যাস বিনিয়োগকারীদের অনুরূপ সেক্টরের সাথে WEVER-এর তুলনা করতে সাহায্য করে, যেমন DeFi, meme, Layer-1, Layer-2 বা AI টোকেন।

Wrapped Ever-এর বাজার মূলধন কত?

এর বাজার মূলধন Tk5426020.63123609104000, যা এই অ্যাসেটকে #-- র‍্যাঙ্কে রাখে। বাজার মূলধন আকার, গ্রহণযোগ্যতা এবং বিনিয়োগকারীদের আস্থার একটি ব্যাপক পরিমাপ দেয়।

WEVER-এর বর্তমানে কত পরিমাণ সার্কুলেট করছে?

বাজারে 15978799.497515792 টোকেন সার্কুলেট করছে। এই পরিমাণ সরাসরি সরবরাহ-চাহিদার ভারসাম্য, দাম নির্ধারণ এবং মুদ্রাস্ফীতির প্রত্যাশাকে প্রভাবিত করে।

Wrapped Ever-এর আজকের ট্রেডিং কতটা সক্রিয়?

গত একদিনে, WEVER Tk-- ট্রেডিং ভলিউম তৈরি করেছে। শক্তিশালী ভলিউম প্রায়শই বাজারে বৃদ্ধি পাওয়া আগ্রহ বা সাম্প্রতিক খবরের প্রতিক্রিয়া নির্দেশ করে।

আজকের দাম সাম্প্রতিক সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্নের সাথে কীভাবে তুলনা করা যায়?

গত ২৪ ঘন্টায়, Wrapped Ever Tk0.3394034411217234624000 এবং Tk0.3581365561834186224000 মধ্যে ওঠানাম করেছে, যা ট্রেডারদের স্বল্পমেয়াদী অস্থিরতা এবং সম্ভাব্য ব্রেকআউট জোন সম্পর্কে ধারণা দেয়।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Wrapped Ever সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 04:21:59 (UTC+8)

Wrapped Ever (WEVER) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21অন-চেইন ডেটা
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
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02-04 00:48:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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02-01 01:12:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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