Wrapped CTC প্রাইস (WCTC)
Wrapped CTC(WCTC) বর্তমানে 0.278594USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 1.71MUSD। WCTC থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
WCTC এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Wrapped CTC থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0050159812478277 ছিল।
গত 30 দিনে, Wrapped CTC থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0146774184 ছিল।
গত 60 দিনে, Wrapped CTC থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0599299154 ছিল।
গত 90 দিনে, Wrapped CTC থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.06965279086934796 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ -0.0050159812478277
|-1.76%
|30 দিন
|$ +0.0146774184
|+5.27%
|60 দিন
|$ -0.0599299154
|-21.51%
|90 দিন
|$ -0.06965279086934796
|-20.00%
Wrapped CTC এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.23%
-1.76%
+16.53%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
WCTC is a wrapped ERC-20 version of native Creditcoin (CTC), enabling holders of mainnet CTC to access Ethereum-based liquidity. Users can swap native CTC for wCTC at a 1:1 ratio through the Creditcoin Foundation's swap tool, and trade wCTC against G-CRE on Uniswap, providing an additional path for mainnet token holders to access market liquidity. Creditcoin is a layer 1 EVM blockchain that enables developers to build multi-chain applications for real use cases, such as decentralized lending, real-world assets (RWAs), and decentralized physical infrastructure networks (DePIN).
