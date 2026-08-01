Wrapped CORE প্রাইস (WCORE)
আজ Wrapped CORE (WCORE)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.02535043, যা গত 24 ঘণ্টায় 19.34% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান WCORE থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি WCORE-এর জন্য $ 0.02535043।
Wrapped CORE বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 456,521 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 18.01M WCORE। গত 24 ঘণ্টায়, WCORE এর ট্রেড হয়েছে $ 0.02117526 (নিম্ন) এবং $ 0.02487546 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 4.09 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.01674291।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, WCORE গত ঘণ্টায় +3.23% এবং গত 7 দিনে +34.30% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 1.40K-তে পৌঁছেছে।
Wrapped CORE এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 456.52K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 1.40K। WCORE এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 18.01M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 18012289.88953747। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 456.60K।
+3.23%
+19.34%
+34.30%
+34.30%
আজকে, Wrapped CORE থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00410865 ছিল।
গত 30 দিনে, Wrapped CORE থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0017654394 ছিল।
গত 60 দিনে, Wrapped CORE থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0022285385 ছিল।
গত 90 দিনে, Wrapped CORE থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00000039010877562 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00410865
|+19.34%
|30 দিন
|$ +0.0017654394
|+6.96%
|60 দিন
|$ -0.0022285385
|-8.79%
|90 দিন
|$ -0.00000039010877562
|-0.00%
2040 সালে, Wrapped CORE এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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WCORE-এর বর্তমান বাজার মূল্য কত?
বর্তমানে এটি Tk3.1191627064265933328000 মূল্যে মূল্যায়ন করা হয়েছে, যা গত ২৪ ঘণ্টায় 19.34% পরিবর্তন দেখাচ্ছে। মূল্যের আপডেটগুলি লাইভ সমষ্টিকৃত বাজার ডেটা প্রতিফলিত করে।
Wrapped CORE-এর বিভিন্ন এক্সচেঞ্জে কতটুকু তরলতা রয়েছে?
--/100 তরলতা স্কোর সহ, WCORE উচ্চ আয়তনের ট্রেডিং ভেন্যুতে স্থিতিশীল বাজার গভীরতা দেখাচ্ছে।
WCORE-এর দৈনিক ভলিউম কত?
গত ২৪ ঘণ্টায়, ট্রেডাররা Tk-- মূল্যের WCORE বিনিময় করেছে। উচ্চ ট্রেডিং ভলিউম আরও সঙ্কীর্ণ স্প্রেড এবং মসৃণ লেনদেনে অবদান রাখে।
Wrapped CORE-এর আজকের মূল্যের পরিসর কত?
টি Tk2.6054422465767556896000 থেকে Tk3.0607215395244366816000 মধ্যে ট্রেড করেছে, দিনের অস্থিরতার পরিসর ধরে রেখেছে।
WCORE-এর বৈশ্বিক বাজারে প্রাপ্যতা এবং জনপ্রিয়তা কী নির্ধারণ করে?
উপাদানগুলির মধ্যে রয়েছে এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্তি, ট্রেডিং পেয়ারের উপলব্ধতা, তরলতার গভীরতা এবং WCORE-এর -- ইকোসিস্টেমে কতটা সুসংহত হওয়া রয়েছে।
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
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