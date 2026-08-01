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Wrapped 3ULL-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0 USD। W3ULL-এর মার্কেট ক্যাপ 456,592 USD। W3ULL-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!Wrapped 3ULL-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0 USD। W3ULL-এর মার্কেট ক্যাপ 456,592 USD। W3ULL-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

W3ULL সম্পর্কে আরও

W3ULL প্রাইসের তথ্য

W3ULL কী

W3ULL অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

W3ULL টোকেনোমিক্স

W3ULL প্রাইস পূর্বাভাস

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Wrapped 3ULL লোগো

Wrapped 3ULL প্রাইস (W3ULL)

তালিকাভুক্ত নয়

1 W3ULL থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.00010382
$0.00010382$0.00010382
+0.19%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
Wrapped 3ULL (W3ULL) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 04:17:27 (UTC+8)

Wrapped 3ULL-এর আজকের প্রাইস

আজ Wrapped 3ULL (W3ULL)-এর লাইভ প্রাইস $ 0, যা গত 24 ঘণ্টায় 16.81% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান W3ULL থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি W3ULL-এর জন্য $ 0

Wrapped 3ULL বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 456,592 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 4.38B W3ULL। গত 24 ঘণ্টায়, W3ULL এর ট্রেড হয়েছে $ 0 (নিম্ন) এবং $ 0 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, W3ULL গত ঘণ্টায় -0.83% এবং গত 7 দিনে +34.71% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 3.21K-তে পৌঁছেছে।

Wrapped 3ULL (W3ULL) এর মার্কেট তথ্য

$ 456.59K
$ 456.59K$ 456.59K

$ 3.21K
$ 3.21K$ 3.21K

$ 456.59K
$ 456.59K$ 456.59K

4.38B
4.38B 4.38B

4,382,626,918.311758
4,382,626,918.311758 4,382,626,918.311758

Wrapped 3ULL এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 456.59K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 3.21K। W3ULL এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 4.38B এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 4382626918.311758। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 456.59K

Wrapped 3ULL-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0
$ 0$ 0
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0
$ 0$ 0
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.83%

+16.81%

+34.71%

+34.71%

Wrapped 3ULL (W3ULL) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, Wrapped 3ULL থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, Wrapped 3ULL থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, Wrapped 3ULL থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, Wrapped 3ULL থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0+16.81%
30 দিন$ 0+3.04%
60 দিন$ 0+12.98%
90 দিন$ 0--

Wrapped 3ULL এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য Wrapped 3ULL (W3ULL) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, W3ULL এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
Wrapped 3ULL (W3ULL) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, Wrapped 3ULL এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
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Wrapped 3ULL (W3ULL) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

বিভাগ :

Avalanche EcosystemWrapped-Tokens

Wrapped 3ULL সম্পর্কে

Wrapped 3ULL-এর বর্তমান দাম কত?

Wrapped 3ULL-এর দাম Tk এবং আজকে এটি 16.81% পরিবর্তিত হয়েছে।

W3ULL সম্প্রদায় কত দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে?

বর্তমানে আছে -- হোল্ডার, এই সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া প্রায়শই গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি, সম্প্রদায়ের প্রসার এবং নেটওয়ার্কের ব্যাপক অংশগ্রহণের ইঙ্গিত দেয়।

Wrapped 3ULL-এর দামে চাহিদা কীভাবে প্রভাব ফেলে?

চাহিদা ব্যবহারের ক্ষেত্র, বাজারের অবস্থা, বিনিয়োগকারীদের মনোভাব এবং Wrapped-Tokens,Avalanche Ecosystem খাতে এর ভূমিকার উপর নির্ভর করে। উচ্চ চাহিদা উচ্চ লেনদেনের পরিমাণের সময় দামের গতিবিধিকে ত্বরান্বিত করতে পারে।

আজকে W3ULL-এর লেনদেনের পরিমাণ কত?

এটি Tk-- লেনদেনের পরিমাণ তৈরি করেছে, যা সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং স্বাস্থ্যকর বাজার তরলতার প্রমাণ দেয়।

W3ULL-এর ইতিহাসের সাথে তুলনা করলে কেমন আছে?

এর ATH হল Tk এবং ATL হল Tk, যা অতীতের পারফরম্যান্স চক্রের প্রেক্ষিত দেয়।

কতগুলি টোকেন ঘূর্ণায়মান আছে?

ঘূর্ণায়মান অবস্থায় আছে 4382626918.311758 টোকেন, যা উপলব্ধতা, মার্কেট ক্যাপ এবং দীর্ঘমেয়াদী মূল্যায়নকে প্রভাবিত করে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: Wrapped 3ULL সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 04:17:27 (UTC+8)

Wrapped 3ULL (W3ULL) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
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Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
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02-04 00:48:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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02-01 01:12:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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