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WeSendit-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0 USD। WSI-এর মার্কেট ক্যাপ 415,800 USD। WSI-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!WeSendit-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0 USD। WSI-এর মার্কেট ক্যাপ 415,800 USD। WSI-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

WSI সম্পর্কে আরও

WSI প্রাইসের তথ্য

WSI কী

WSI অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

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WeSendit প্রাইস (WSI)

তালিকাভুক্ত নয়

1 WSI থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.00049225
$0.00049225$0.00049225
+0.01%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
WeSendit (WSI) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 04:10:18 (UTC+8)

WeSendit-এর আজকের প্রাইস

আজ WeSendit (WSI)-এর লাইভ প্রাইস $ 0, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.94% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান WSI থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি WSI-এর জন্য $ 0

WeSendit বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 415,800 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 848.02M WSI। গত 24 ঘণ্টায়, WSI এর ট্রেড হয়েছে $ 0 (নিম্ন) এবং $ 0 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.312782 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, WSI গত ঘণ্টায় -0.71% এবং গত 7 দিনে +10.54% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 2.51K-তে পৌঁছেছে।

WeSendit (WSI) এর মার্কেট তথ্য

$ 415.80K
$ 415.80K$ 415.80K

$ 2.51K
$ 2.51K$ 2.51K

$ 729.60K
$ 729.60K$ 729.60K

848.02M
848.02M 848.02M

1,488,000,000.0
1,488,000,000.0 1,488,000,000.0

WeSendit এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 415.80K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 2.51K। WSI এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 848.02M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 1488000000.0। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 729.60K

WeSendit-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0
$ 0$ 0
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0
$ 0$ 0
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.312782
$ 0.312782$ 0.312782

$ 0
$ 0$ 0

-0.71%

+0.94%

+10.54%

+10.54%

WeSendit (WSI) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, WeSendit থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, WeSendit থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 60 দিনে, WeSendit থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, WeSendit থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ 0+0.94%
30 দিন$ 0-23.80%
60 দিন$ 0-35.19%
90 দিন$ 0--

WeSendit এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য WeSendit (WSI) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, WSI এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
WeSendit (WSI) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, WeSendit এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2026–2027 সালে WeSendit এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? WSI এর জন্য 2026–2027 পর্যন্ত প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পেজে যান, WeSendit প্রাইস প্রেডিকশন ক্লিক করে।

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

WeSendit সম্পর্কে

ওয়েসেন্ডিট কী?

ওয়েসেন্ডিট হল ফাইল শেয়ারিং এবং ক্লাউড স্টোরেজ নেটওয়ার্কের জন্য একটি বিকেন্দ্রীভূত সমাধান, যা ব্যবহারকারীর গোপনীয়তা এবং তথ্য নিরাপত্তাকে অগ্রাধিকার দেয়। তাদের Web 3.0 নেটওয়ার্ক অংশীদারিত্বের মাধ্যমে, ওয়েসেন্ডিট স্টোরেজ স্থানের সীমাবদ্ধতা দূর করে এবং অন্যান্য ক্লাউড প্রদানকারীদের তুলনায় ব্যবহারকারীদের সঞ্চয় করতে দেয় প্রায় ৮০% পর্যন্ত। ওয়েসেন্ডিট ব্যবহারকারীদের নিজেদের তথ্য যে নেটওয়ার্কে প্রেরণ করতে চান তা নির্বাচন করার সুবিধা দেয় এবং সর্বোচ্চ নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য, তথ্য বিশ্বজুড়ে হাজার হাজার উপলব্ধি অঞ্চলে বহুগুণে সংরক্ষিত হয়।

ওয়েসেন্ডিট কী বিশেষত্ব রাখে?

ওয়েসেন্ডিট অন্যান্য ক্লাউড প্রদানকারীদের তুলনায় ব্যবহারকারীর গোপনীয়তা এবং তথ্য নিরাপত্তার উপর জোর দেয়ার কারণে আলাদা হয়ে যায়। ওয়েসেন্ডিট বিকেন্দ্রীভূত Web 3.0 প্রযুক্তি ব্যবহার করে এমন সরঞ্জাম তৈরি করে যা নির্ভরযোগ্য এবং নিরাপদ তথ্য প্রক্রিয়াকরণ সরবরাহ করে। এছাড়াও, ওয়েসেন্ডিটের টোকেন (WSI) একটি পরিশোধের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে এবং ব্যবহারকারীদের তাদের সাবস্ক্রিপশন এবং ঐচ্ছিক "পে অ্যাস ইউ গো" সেবা প্যাকেজ অনুযায়ী তথ্য জমা দেয়ার জন্য টোকেন দিয়ে পুরস্কৃত করে।

ওয়েসেন্ডিট (WSI) কী জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে?

ওয়েসেন্ডিটের টোকেন (WSI) বিভিন্ন উপায়ে ব্যবহার করা যেতে পারে, যেমন নিয়মিত সেবার জন্য পরিশোধ করা, অর্থ স্থানান্তর করা, ট্রেড করা বা অন্যান্য ক্রিপ্টো সম্পদের বিনিময় করা। টোকেন হোল্ডাররা রেফারেল, স্টেকিং পুরস্কার, প্রদত্ত অ্যাপ্লিকেশনগুলোর প্রয়োগ, স্টোরেজ নেটওয়ার্ক সেবা এবং অ্যাক্টিভিটি প্রোগ্রামের সুবিধা পায়, যা wesendit.com-এর মাধ্যমে তাদের তথ্য প্রেরণ করলে ব্যবহারকারীদের টোকেন দিয়ে পুরস্কৃত করে।

বর্তমানে WeSendit কী ট্রেড করছে?

বর্তমান দাম: Tk, গত ২৪ ঘন্টায় দামের পরিবর্তন 0.93%।

WSI কি প্রাতিষ্ঠানিক আগ্রহ আকর্ষণ করছে?

প্রাতিষ্ঠানিক অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাওয়া ট্রেডিং ভলিউম (Tk--), স্থিতিশীল তরলতা এবং তার সমকক্ষ Storage,BNB Chain Ecosystem,DePIN প্রতিযোগীদের তুলনায় দীর্ঘমেয়াদী দামের পারফরম্যান্স থেকে অনুমান করা যেতে পারে।

WeSendit বাজার কতটা তরল?

--/100 তরলতা স্কোর বাজারে শক্তিশালী গভীরতা ইঙ্গিত করে, যা বড় অর্ডার এক্সচেঞ্জগুলিতে দক্ষতার সাথে সম্পাদন করতে সক্ষম করে।

WSI সম্পর্কে প্রচলিত সরবরাহ কী ইঙ্গিত দেয়?

848018910.0872287 টোকেন সহ, সরবরাহের গতিবিধি দীর্ঘমেয়াদী মূল্যায়নকে প্রভাবিত করে, বিশেষ করে প্রাতিষ্ঠানিক সংগ্রহ বা বিতরণের চক্রের সময়।

WeSendit এর ঐতিহাসিক শীর্ষের সাথে তুলনা করলে কী দেখা যায়?

এর ATH Tk38.48526236602387872000 এবং ATL Tk প্রাতিষ্ঠানিক ঝুঁকি মূল্যায়নের জন্য রেফারেন্স পয়েন্ট হিসাবে কাজ করে।

আজ WeSendit কতটা সক্রিয়ভাবে ট্রেড করছে?

এটি দৈনিক ভলিউমে Tk-- রেকর্ড করেছে, যা প্রাতিষ্ঠানিকদের জন্য প্রবেশ কৌশল মূল্যায়নের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মেট্রিক।

-- প্রাতিষ্ঠানিক আগ্রহকে কীভাবে প্রভাবিত করে?

---এর স্থিতিশীলতা, স্কেলেবিলিটি এবং ডেভেলপার ইকোসিস্টেম বড় বিনিয়োগকারীদের দীর্ঘমেয়াদী টেকসইতা মূল্যায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: WeSendit সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 04:10:18 (UTC+8)

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