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মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী শীর্ষ স্টোরেজ টোকেনসমূহ

স্টোরেজ সেক্টরের শীর্ষ-পারফর্মিং কয়েনগুলো এক্সপ্লোর করুন। নিচের কয়েনগুলোকে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী সাজানো হয়েছে, যা আপনাকে সহজেই মার্কেটের ট্রেন্ড ট্র্যাক করতে এবং ট্রেডিংয়ের সুযোগ খুঁজে পেতে সাহায্য করবে।

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কয়েন
প্রাইস
গত 7 দিন
অ্যাকশন
1
Filecoin
Filecoin
FIL
$ 0.6898
+0.39%
+8.00%
+3.40%
$ 544.89M
$ 4.10M
2
BitTorrent
BitTorrent
BTT
$ 0.000000275
+0.04%
+3.00%
+5.90%
$ 271.24M
$ 267.60B
3
Arweave
Arweave
AR
$ 1.925
+1.15%
+8.68%
+11.96%
$ 126.58M
$ 68.10K
4
Holo Token
Holo Token
HOT
$ 0.0003489
-0.52%
+6.84%
+8.58%
$ 61.08M
$ 220.62M
5
Walrus
Walrus
WAL
$ 0.02272
+0.13%
+6.22%
+10.05%
$ 54.19M
$ 3.77M
6
Ocean Protocol
Ocean Protocol
OCEAN
$ 0.142508
+1.87%
+0.42%
+52.72%
$ 34.33M
$ 1.90M
7
Siacoin
Siacoin
SC
$ 0.0004782
-0.31%
+6.67%
+3.74%
$ 26.70M
$ 125.33M
8
STORJ
STORJ
STORJ
$ 0.041
-2.11%
+0.81%
-6.56%
$ 17.37M
$ 2.09M
9
Autonomi
Autonomi
AUTONOMI
$ 0.03973
+0.03%
+0.43%
-6.63%
$ 13.31M
$ 1.63M
10
Iagon
Iagon
IAG
$ 0.02127423
-0.36%
+0.05%
+1.76%
$ 10.19M
$ 37.34K
11
RSS3
RSS3
RSS3
$ 0.00445512
-0.16%
+0.01%
-0.48%
$ 6.77M
$ 61.62K
12
Pipe Network
Pipe Network
PIPE
$ 0.03039191
-1.75%
+0.13%
+104.79%
$ 3.04M
$ 2.67M
13
Shadow Token
Shadow Token
SHDW
$ 0.01714732
-1.74%
+0.03%
+10.20%
$ 2.90M
$ 38.64K
14
Alephim
Alephim
ALEPH
$ 0.009585
0.00%
+2.82%
+1.24%
$ 2.38M
$ 6.34M
15
swarm
swarm
BZZ
$ 0.04158
-0.05%
+7.39%
+2.39%
$ 2.19M
$ 1.51M
16
Cere Network
Cere Network
CERE
$ 0.00021257
+0.07%
+0.03%
+4.96%
$ 1.90M
$ 2.45K
17
Xandeum
Xandeum
XAND
$ 0.00051736
0.00%
--
+56.09%
$ 1.61M
$ 282.81
18
ScPrime
ScPrime
SCP
$ 0.02581873
+0.01%
+0.16%
+27.42%
$ 1.46M
$ 2.93K
19
OORT
OORT
OORT
$ 0.0012205
-0.37%
-13.61%
-25.08%
$ 951.17K
$ 45.36M
20
WeSendit
WeSendit
WSI
$ 0.00050523
+0.58%
+0.11%
+15.30%
$ 428.71K
$ 5.52K
21
Crust Network
Crust Network
CRU
$ 0.01021008
+0.35%
+0.03%
+3.39%
$ 272.77K
$ 11.30K
22
Zus
Zus
ZCN
$ 0.00129275
-0.06%
+0.00%
-0.10%
$ 200.28K
$ 4.91
23
Stratos
Stratos
STOS
$ 0.00507848
-0.01%
--
+16.33%
$ 197.05K
$ 115.74
24
Big Data Protocol
Big Data Protocol
BDP
$ 0.00349264
-0.06%
--
+34.75%
$ 184.62K
$ 3.55K
25
Coldstack
Coldstack
CLS
$ 0.005332
-0.19%
+7.28%
+7.35%
$ 125.05K
$ 1.32M
26
Jackal Protocol
Jackal Protocol
JKL
$ 0.00043841
+0.65%
-0.00%
+10.46%
$ 57.79K
$ 131.88
27
Archivas
Archivas
RCHV
$ 2.12E-5
+0.28%
+3.50%
-2.03%
$ 21.20K
--
28
Verida Token
Verida Token
VDA
$ 4.554E-5
0.00%
-8.50%
-8.46%
$ 16.15K
--
29
CAMELL
CAMELL
CAMT
$ 1.089E-5
0.00%
-83.70%
0.00%
$ 10.89K
--
30
ProximaX
ProximaX
XPX
$ 0.0000981
-0.23%
-0.43%
+1.55%
--
$ 545.74M
31
StorX Network
StorX Network
SRX
$ 0.05138
0.00%
-0.16%
-0.06%
--
$ 123.77K
32
CESS Network
CESS Network
CESS
$ 0.001419
+0.71%
+1.35%
-5.14%
--
$ 49.58M
33
Real World Services
Real World Services
RWS
$ 0.00844
+0.83%
+2.66%
+8.02%
--
$ 9.31M
34
Impossible Cloud Net
Impossible Cloud Net
ICNT
$ 0.12356
-0.32%
+1.34%
-8.36%
--
$ 511.55K

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

স্টোরেজ টোকেন কী এবং এগুলো কেন জনপ্রিয়?
স্টোরেজ টোকেনগুলো একটি শেয়ার করা থিম বা প্রযুক্তির উপর নিবদ্ধ ক্রিপ্টো প্রজেক্টগুলোর একটি গ্রুপকে উপস্থাপন করে। এই বিভাগটি উল্লেখযোগ্যভাবে ট্রেডারদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, যেখানে বর্তমানে MEXC-তে 34 টোকেন ট্র্যাক করা হচ্ছে এবং এগুলোর সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপ $1.18B।
এই মুহূর্তে সবচেয়ে ভালো পারফর্ম করা স্টোরেজ টোকেন কোনটি?
MEXC-তে ট্র্যাক করা স্টোরেজ টোকেনগুলোর মধ্যে, গত 24 ঘণ্টায় 8.68% প্রাইস পরিবর্তনের সাথে AR সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে শক্তিশালী পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। পারফরম্যান্স ডেটা রিয়েল-টাইমে আপডেট করা হয় এবং মার্কেটের অবস্থার সাথে পরিবর্তিত হতে পারে।
MEXC-তে কতগুলো স্টোরেজ টোকেন রয়েছে?
MEXC বর্তমানে ট্রেডযোগ্য এবং প্রি-লিস্টেড উভয় প্রজেক্ট কভার করে 34 স্টোরেজ টোকেন ট্র্যাক করে। জনপ্রিয় স্টোরেজ টোকেনগুলোর মধ্যে FIL, BTT, AR অন্তর্ভুক্ত। বিভাগের বিবর্তনের সাথে সাথে নিয়মিত নতুন টোকেন যোগ করা হয়।
স্টোরেজ বিভাগের মোট মার্কেট ক্যাপ কত?
সব স্টোরেজ টোকেনের সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন আনুমানিক $1.18B। এই সংখ্যাটি বিভাগের সামগ্রিক মূল্যকে প্রতিফলিত করে এবং এটি রিয়েল-টাইম মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল।

ডিসক্লেইমার

স্টোরেজ সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।