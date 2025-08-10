Vidya প্রাইস (VIDYA)
Vidya(VIDYA) বর্তমানে 0.02413545USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 979.97KUSD। VIDYA থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ VIDYA থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। VIDYA এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Vidya থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00210083 ছিল।
গত 30 দিনে, Vidya থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0010306343 ছিল।
গত 60 দিনে, Vidya থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0004474471 ছিল।
গত 90 দিনে, Vidya থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.01309896604032889 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00210083
|+9.53%
|30 দিন
|$ -0.0010306343
|-4.27%
|60 দিন
|$ -0.0004474471
|-1.85%
|90 দিন
|$ -0.01309896604032889
|-35.17%
Vidya এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.65%
+9.53%
+9.02%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Vidya (VIDYA) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। VIDYAটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 VIDYA থেকে VND
₫635.12436675
|1 VIDYA থেকে AUD
A$0.0369272385
|1 VIDYA থেকে GBP
￡0.017860233
|1 VIDYA থেকে EUR
€0.0205151325
|1 VIDYA থেকে USD
$0.02413545
|1 VIDYA থেকে MYR
RM0.102334308
|1 VIDYA থেকে TRY
₺0.9815887515
|1 VIDYA থেকে JPY
¥3.54791115
|1 VIDYA থেকে ARS
ARS$31.967403525
|1 VIDYA থেকে RUB
₽1.9305946455
|1 VIDYA থেকে INR
₹2.117161674
|1 VIDYA থেকে IDR
Rp389.2813971135
|1 VIDYA থেকে KRW
₩33.521243796
|1 VIDYA থেকে PHP
₱1.3696867875
|1 VIDYA থেকে EGP
￡E.1.171534743
|1 VIDYA থেকে BRL
R$0.1310554935
|1 VIDYA থেকে CAD
C$0.0330655665
|1 VIDYA থেকে BDT
৳2.928595503
|1 VIDYA থেকে NGN
₦36.9607867755
|1 VIDYA থেকে UAH
₴0.9970354395
|1 VIDYA থেকে VES
Bs3.0893376
|1 VIDYA থেকে CLP
$23.3148447
|1 VIDYA থেকে PKR
Rs6.839021112
|1 VIDYA থেকে KZT
₸13.024936947
|1 VIDYA থেকে THB
฿0.780057744
|1 VIDYA থেকে TWD
NT$0.721649955
|1 VIDYA থেকে AED
د.إ0.0885771015
|1 VIDYA থেকে CHF
Fr0.01930836
|1 VIDYA থেকে HKD
HK$0.189221928
|1 VIDYA থেকে MAD
.د.م0.218184468
|1 VIDYA থেকে MXN
$0.4481953065
|1 VIDYA থেকে PLN
zł0.087853038
|1 VIDYA থেকে RON
лв0.1049892075
|1 VIDYA থেকে SEK
kr0.2309762565
|1 VIDYA থেকে BGN
лв0.0403062015
|1 VIDYA থেকে HUF
Ft8.189640894
|1 VIDYA থেকে CZK
Kč0.506361741
|1 VIDYA থেকে KWD
د.ك0.00736131225
|1 VIDYA থেকে ILS
₪0.0827845935