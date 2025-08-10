VEGA সম্পর্কে আরও

Vega Protocol লোগো

Vega Protocol প্রাইস (VEGA)

তালিকাভুক্ত নয়

Vega Protocol (VEGA) লাইভ প্রাইস চার্ট

$0.00249139
$0.00249139
-4.20%1D
mexc
USD

আজকে Vega Protocol (VEGA) এর প্রাইস

Vega Protocol(VEGA) বর্তমানে 0.00249139USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 154.58KUSD। VEGA থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।

Vega Protocol এর মূল মার্কেট পারফরম্যান্স:

-- USD
24 ঘন্টার ট্রেডিং ভলিউম
-4.21%
Vega Protocol এর 24 ঘন্টার মধ্যে প্রাইস পরিবর্তন
62.05M USD
সার্কুলেটিং সরবরাহ

MEXC এ VEGA থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। VEGA এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।

USD এ Vega Protocol (VEGA) এর প্রাইস পারফর্মেন্স

আজকে, Vega Protocol থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.000109653740205732 ছিল।
গত 30 দিনে, Vega Protocol থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0003139622 ছিল।
গত 60 দিনে, Vega Protocol থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0022872263 ছিল।
গত 90 দিনে, Vega Protocol থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.002712193124557448 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ -0.000109653740205732-4.21%
30 দিন$ -0.0003139622-12.60%
60 দিন$ +0.0022872263+91.81%
90 দিন$ -0.002712193124557448-52.12%

Vega Protocol (VEGA) এর প্রাইস অ্যানালাইসিস

Vega Protocol এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:

$ 0.00247023
$ 0.00247023

$ 0.00267494
$ 0.00267494

$ 23.93
$ 23.93

+0.49%

-4.21%

-16.14%

Vega Protocol (VEGA) এর মার্কেট তথ্য

মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:

$ 154.58K
$ 154.58K

--
--

62.05M
62.05M

Vega Protocol (VEGA) কী?

Vega is a proof-of-stake blockchain, built on top of Tendermint, which makes it possible to trade derivatives on a decentralised network with comparable experience to centralised exchanges.

Vega Protocol (VEGA) রিসোর্স

অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

Vega Protocol (VEGA) এর টোকেনোমিক্স

Vega Protocol (VEGA) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। VEGAটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!

ডিসক্লেইমার

