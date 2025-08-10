Vector Finance প্রাইস (VTX)
Vector Finance(VTX) বর্তমানে 0.01193919USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 706.29KUSD। VTX থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
আজকে, Vector Finance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0004779 ছিল।
গত 30 দিনে, Vector Finance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0031079609 ছিল।
গত 60 দিনে, Vector Finance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0024486633 ছিল।
গত 90 দিনে, Vector Finance থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00581287485010834 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.0004779
|+4.17%
|30 দিন
|$ +0.0031079609
|+26.03%
|60 দিন
|$ +0.0024486633
|+20.51%
|90 দিন
|$ -0.00581287485010834
|-32.74%
Vector Finance এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.21%
+4.17%
+30.57%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Vector Finance: The premier yield booster on the Avalanche blockchain for advanced DeFi strategies. Users can deposit on Vector and: - Earn substantial rewards from our Trader Joe staking program with zJOE. - Boost their yields through our program on Platypus Finance and earn with xPTP. - Gain sAVAX rewards through our partnership with Benqi using xQI. Start boosting your DeFi yields today!
Vector Finance (VTX) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। VTXটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
