USDtb প্রাইস (USDTB)
USDtb(USDTB) বর্তমানে 1.0USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 1.46BUSD। USDTB থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ USDTB থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। USDTB এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, USDtb থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.000137851354811 ছিল।
গত 30 দিনে, USDtb থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0004080000 ছিল।
গত 60 দিনে, USDtb থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000331000 ছিল।
গত 90 দিনে, USDtb থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.000232224968052 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ -0.000137851354811
|-0.01%
|30 দিন
|$ +0.0004080000
|+0.04%
|60 দিন
|$ -0.0000331000
|-0.00%
|90 দিন
|$ -0.000232224968052
|-0.02%
USDtb এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+0.01%
-0.01%
+0.02%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
USDtb shares characteristics with existing fiat stablecoins such as USDC or USDT, seeking to maintain a stable value pegged to the US dollar by utilizing cash or cash-equivalent reserves. Users are able to transfer USDtb freely and without restriction. USDtb is able to scale without practical constraints given the use of Blackrock’s BUIDL as the primary reserve asset, representing the vast majority (90%) of the overall reserves - the highest BUIDL allocation of any stablecoin.
USDtb (USDTB) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। USDTBটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 USDTB থেকে VND
₫26,315
|1 USDTB থেকে AUD
A$1.53
|1 USDTB থেকে GBP
￡0.74
|1 USDTB থেকে EUR
€0.85
|1 USDTB থেকে USD
$1
|1 USDTB থেকে MYR
RM4.24
|1 USDTB থেকে TRY
₺40.67
|1 USDTB থেকে JPY
¥147
|1 USDTB থেকে ARS
ARS$1,324.5
|1 USDTB থেকে RUB
₽79.99
|1 USDTB থেকে INR
₹87.72
|1 USDTB থেকে IDR
Rp16,129.03
|1 USDTB থেকে KRW
₩1,388.88
|1 USDTB থেকে PHP
₱56.75
|1 USDTB থেকে EGP
￡E.48.54
|1 USDTB থেকে BRL
R$5.43
|1 USDTB থেকে CAD
C$1.37
|1 USDTB থেকে BDT
৳121.34
|1 USDTB থেকে NGN
₦1,531.39
|1 USDTB থেকে UAH
₴41.31
|1 USDTB থেকে VES
Bs128
|1 USDTB থেকে CLP
$966
|1 USDTB থেকে PKR
Rs283.36
|1 USDTB থেকে KZT
₸539.66
|1 USDTB থেকে THB
฿32.32
|1 USDTB থেকে TWD
NT$29.9
|1 USDTB থেকে AED
د.إ3.67
|1 USDTB থেকে CHF
Fr0.8
|1 USDTB থেকে HKD
HK$7.84
|1 USDTB থেকে MAD
.د.م9.04
|1 USDTB থেকে MXN
$18.57
|1 USDTB থেকে PLN
zł3.64
|1 USDTB থেকে RON
лв4.35
|1 USDTB থেকে SEK
kr9.57
|1 USDTB থেকে BGN
лв1.67
|1 USDTB থেকে HUF
Ft339.32
|1 USDTB থেকে CZK
Kč20.98
|1 USDTB থেকে KWD
د.ك0.305
|1 USDTB থেকে ILS
₪3.43