Tx24 প্রাইস (TXT)
Tx24(TXT) বর্তমানে 0.02082593USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 1.56MUSD। TXT থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ TXT থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। TXT এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, Tx24 থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00149434 ছিল।
গত 30 দিনে, Tx24 থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0032550761 ছিল।
গত 60 দিনে, Tx24 থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0032948620 ছিল।
গত 90 দিনে, Tx24 থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.006573308280299909 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00149434
|+7.73%
|30 দিন
|$ +0.0032550761
|+15.63%
|60 দিন
|$ +0.0032948620
|+15.82%
|90 দিন
|$ +0.006573308280299909
|+46.12%
Tx24 এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+1.01%
+7.73%
+15.74%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Tx24 is the most advanced global crypto exchange . We provide a safe and reliable platform where anyone can exchange traditional currencies for a range of the world’s leading cryptocurrencies. Since 2023, we’ve been a cornerstone of the crypto industry, earning the trust of millions of individuals and financial institutions looking for a reliable trading venue. Whether you’re trading on our web platform, mobile app or APIs, Tx24 gives you the tools you need to effectively execute your strategy and seize market opportunities.
Tx24 (TXT) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। TXTটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
|1 TXT থেকে VND
₫548.03434795
|1 TXT থেকে AUD
A$0.0318636729
|1 TXT থেকে GBP
￡0.0154111882
|1 TXT থেকে EUR
€0.0177020405
|1 TXT থেকে USD
$0.02082593
|1 TXT থেকে MYR
RM0.0883019432
|1 TXT থেকে TRY
₺0.8469905731
|1 TXT থেকে JPY
¥3.06141171
|1 TXT থেকে ARS
ARS$27.583944285
|1 TXT থেকে RUB
₽1.6658661407
|1 TXT থেকে INR
₹1.8268505796
|1 TXT থেকে IDR
Rp335.9020497479
|1 TXT থেকে KRW
₩28.9247176584
|1 TXT থেকে PHP
₱1.1818715275
|1 TXT থেকে EGP
￡E.1.0108906422
|1 TXT থেকে BRL
R$0.1130847999
|1 TXT থেকে CAD
C$0.0285315241
|1 TXT থেকে BDT
৳2.5270183462
|1 TXT থেকে NGN
₦31.8926209427
|1 TXT থেকে UAH
₴0.8603191683
|1 TXT থেকে VES
Bs2.66571904
|1 TXT থেকে CLP
$20.11784838
|1 TXT থেকে PKR
Rs5.9012355248
|1 TXT থেকে KZT
₸11.2389213838
|1 TXT থেকে THB
฿0.6730940576
|1 TXT থেকে TWD
NT$0.622695307
|1 TXT থেকে AED
د.إ0.0764311631
|1 TXT থেকে CHF
Fr0.016660744
|1 TXT থেকে HKD
HK$0.1632752912
|1 TXT থেকে MAD
.د.م0.1882664072
|1 TXT থেকে MXN
$0.3867375201
|1 TXT থেকে PLN
zł0.0758063852
|1 TXT থেকে RON
лв0.0905927955
|1 TXT থেকে SEK
kr0.1993041501
|1 TXT থেকে BGN
лв0.0347793031
|1 TXT থেকে HUF
Ft7.0666545676
|1 TXT থেকে CZK
Kč0.4369280114
|1 TXT থেকে KWD
د.ك0.00635190865
|1 TXT থেকে ILS
₪0.0714329399