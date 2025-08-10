trustInWeb3 প্রাইস (T3AI)
trustInWeb3(T3AI) বর্তমানে 0.00013307USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 132.35KUSD। T3AI থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ T3AI থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। T3AI এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, trustInWeb3 থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, trustInWeb3 থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000147605 ছিল।
গত 60 দিনে, trustInWeb3 থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000454158 ছিল।
গত 90 দিনে, trustInWeb3 থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00032400527965030924 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+8.21%
|30 দিন
|$ -0.0000147605
|-11.09%
|60 দিন
|$ -0.0000454158
|-34.12%
|90 দিন
|$ -0.00032400527965030924
|-70.88%
trustInWeb3 এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
-0.19%
+8.21%
+7.96%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
t3 (trustInWeb3) is an AI-backed under-collateralized lending protocol aimed at enhancing capital efficiency in decentralized finance. Traditional DeFi lending requires over-collateralization, limiting market participation. t3 addresses this by employing an AI agent as a trusted intermediary, integrating advanced risk management, modern portfolio theory, and statistical modeling. This approach enables lower collateral requirements while maintaining robust risk control, making DeFi lending more accessible and efficient.
