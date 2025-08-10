tobi প্রাইস (TOBI)
tobi(TOBI) বর্তমানে 0.0004807USD মূল্যে ট্রেডিং হচ্ছে , যার মার্কেট ক্যাপ $ 480.06KUSD। TOBI থেকে USD প্রাইসের আপডেট রিয়েল-টাইমে প্রদান করা হচ্ছে।
MEXC এ TOBI থেকে USD এর প্রাইসের রিয়েল-টাইম প্রাইস আপডেট পান। সর্বশেষ তথ্য এবং মার্কেট অ্যানালাইসিসের বিষয়ে অবগত থাকুন। দ্রুত গতির ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেটে স্মার্টভাবে ট্রেডিং সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এটি অপরিহার্য। TOBI এর সঠিক প্রাইসের তথ্যের জন্য MEXC হল আপনার গো-টু প্ল্যাটফর্ম।
আজকে, tobi থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 30 দিনে, tobi থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0000153634 ছিল।
গত 60 দিনে, tobi থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0002356770 ছিল।
গত 90 দিনে, tobi থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00013358419059810505 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ 0
|+12.26%
|30 দিন
|$ -0.0000153634
|-3.19%
|60 দিন
|$ -0.0002356770
|-49.02%
|90 দিন
|$ +0.00013358419059810505
|+38.48%
tobi এর সর্বশেষ প্রাইস অ্যানালাইসিস জানুন: 24 ঘণ্টার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ, ATH এবং দৈনিক পরিবর্তন:
+1.50%
+12.26%
+18.11%
মার্কেটের পরিসংখ্যানে ডুব দিন: মার্কেট ক্যাপ, 24 ঘণ্টার ভলিউম এবং সাপ্লাই:
Art based meme token about a frog named Tobi on solana. Launched on pump.fun 3 days ago, the Dev and artist Alex has been continuosly evolving his art style for Tobi and engaging with the community on X which has led to daily increases in holders and communtiy engagement. Tobi is about good vibes and celebrating meme culture on Solana and the community has really resonated with Alex's art style and the message we have been trying to spread with Tobi through our social media.
tobi (TOBI) এর টোকেনোমিক্স বোঝা এর দীর্ঘমেয়াদী মূল্য এবং বৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে বিস্তারিত ইনসাইট প্রদান করতে পারে। টোকেন কীভাবে বিতরণ করা হয় থেকে শুরু করে সরবরাহ কীভাবে পরিচালিত হয়, টোকেনোমিক্স একটি প্রজেক্টের অর্থনীতির মূল কাঠামো তুলে ধরে। TOBIটোকেনের বিস্তৃত টোকেনোমিক্স সম্পর্কে এখনই জানুন!
